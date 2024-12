Spaanse media stellen mening 180 graden bij na invalbeurt Frenkie de Jong

Spaanse media zijn lovend over de invalbeurt van FC Barcelona-middenvelder in het uitduel tegen Mallorca. De middenvelder van de Catalanen kwam achttien minuten voor tijd binnen de lijnen en was al snel trefzeker.

De Jong kon de Spaanse sportkranten de afgelopen weken beter overslaan, want de kritiek op de Nederlander was vanuit de pers - net als van de supporters aanzienlijk. Woensdagochtend is die mening bij de pers met honderdtachtig graden gedraaid, want de international van het Nederlands elftal heeft dinsdagavond in achttien minuten tijd een sterke indruk achtergelaten.

Sport schrijft dat er flitsen zichtbaar waren van de 'oude' De Jong. De middenvelder kreeg dan ook een 8 als beoordeling: "Dit duel zal hem weer vertrouwen geven. Een goal en assist zorgden voor de verlossing", schrijft de krant. Ook Mundo Deportivo zag de 27-jarige middenvelder goed voor de dag komen en dat had volgens de krant ook te maken met zijn positie op het veld: "Frenkie speelde dit keer op een positie op het middenveld die beter bij zijn huidige vorm past. Hij kreeg meer vrijheid en bleef weg uit de gebieden waar nog meer intensiteit en kracht van hem wordt gevraagd."

Niet alleen de sportkranten waren lovend over De Jong, maar ook zijn eigen trainer Hansi Flick had na afloop complimenten over voor zijn middenvelder: "Frenkie zette de toon vanaf het moment dat hij het veld betrad. Hij had enorm veel invloed op het elftal. Frenkie is ook als nummer 10 een hele goede speler, zijn bijdrage was groot", zei hij.

