Spaanse media voorzien schrikbarend scenario voor Frenkie de Jong

Spaanse media maken zich zorgen om de rol van bij FC Barcelona. De middenvelder krijgt de laatste tijd veel kritiek van supporters van de Catalanen en begon dinsdagavond op de bank in het Champions League-duel tegen Stade Brest (3-0 winst). Zijn vervanger liet een ijzersterke indruk achter, waardoor het nog maar de vraag is in hoeverre De Jong zich in de basis gaat spelen bij de nummer twee van Spanje.

Pedri begon dinsdagavond in de basis tijdens de gewonnen wedstrijd van FC Barcelona tegen Stade Brest. Hij liet, in tegenstelling tot De Jong in de vorige wedstrijd, een zeer sterke indruk achter: 'De toeschouwers zullen de geweldige show van Pedri op de Montjuïc niet snel vergeten. Pedri speelde misschien wel de perfecte wedstrijd. Je kreeg het idee dat Hansi Flick hem kort voor tijd een wissel gunde zodat iedereen voor hem zou applaudisseren', schrijft de Spaanse krant Mundo Deportivo woensdagochtend.

Sport vraagt zich na de wedstrijd tegen Stade Brest hardop af hoe de toekomst van De Jong eruitziet bij FC Barcelona. Voorlopig lijkt er geen hoofdrol weggelegd voor de Nederlander in de formatie van Flick: 'Flick heeft een probleem op te lossen met Frenkie de Jong. De Duitse trainer heeft inmiddels een blind vertrouwen in Marc Casadó. Flick heeft de sleutel tot succes gevonden en de puzzel gelegd binnen zijn team, waarin Frenkie voorlopig geen hoofdrol speelt. Pablo Torre kwam zelfs eerder dan Frenkie in het veld voor Fermín. Dat Frenkie nog niet de oude is, is duidelijk', is de zorgelijke conclusie van de sportkrant.

Afgelopen weekend kreeg De Jong de nodige kritiek te verwerken van supporters van de Catalaanse club. Dat had alles te maken met de manier waarop de Nederlander inviel tegen Celta de Vigo. Onder de meest recente foto van de Oranje-international op Instagram regent het haatberichten, afkomstig van Barcelona-supporters. “Vertrek bij mijn club, jij waardeloze aanvoerder!"

