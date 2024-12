Frenkie de Jong haalt bloed onder nagels vandaan tijdens FC Barcelona - Las Palmas

Fans van FC Barcelona zijn tijdens de thuiswedstrijd tegen Las Palmas enorm kritisch op . De oud-Ajacied is in de 57e minuut binnen de lijnen gekomen voor Gavi en is gelijk de zondebok geworden.

Een van de twitteraars geeft aan dat de Nederlands international onvoldoende wil om te winnen uitstraalt. "Wat Frenkie allemaal doet is onvergeeflijk. Sinds hij in het veld staat, heeft hij de bal niet een keer op doordachte wijze aangeraakt en toont dat hij niet de wil heeft om te winnen. Hij is bang om duels aan te gaan, dat is onaanvaardbaar op het hoogste niveau in Spanje."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Frenkie de Jong komende zomer op weg naar de uitgang bij FC Barcelona'

Sommige X-gebruikers gaan een stap verder en komen met flinke uitspraken over de middenvelder. "Frenkie is erger dan alle ernstige ziektes bij elkaar" of "Door de ballen van Frenkie verlies ik levenslust."

Anderen geven aan Frenkie gewoon slechter te vinden dan hij op dit moment in zijn carrière zou moeten gaan. "Frenkie is slechter dan we dachten. Hij geeft niks hierom." Maar ook: "Hoe is Frenkie zo slecht geworden?"

LEES OOK: Barça-fans reageren ontzettend pijnlijk op nieuwe dreun Frenkie de Jong

Sommige fans van de Catalaanse club zouden Frenkie liever zien vertrekken, nu hij weinig aan FC Barcelona lijkt toe te voegen. "Frenkie mag dit shirt niet meer dragen", terwijl iemand anders suggereert dat De Jong de reden is van het mindere spel van de Spaanse topclub de laatste weken. "Het gaat slechter met Flick-ball nu Frenkie terug is van een blessure. Toeval?" FC Barcelona zou de wedstrijd uiteindelijk met 1-2 verliezen van Las Palmas.

Lo de Frenkie de Jong es indefendible. Desde que ha salido no ha tocado un balón con criterio ni ha demostrado ganas de jugar. Tiene miedo a entrar a la disputa del balón y eso es intolerable en primera división. — Luchetti (@sir_lucho) November 30, 2024 Frenkie De Jong es peor que tener todas las enfermedades posibles.



Ojalá se pire ya, vaya muerto. — Barsa Lover🔥 (@BlaugranaBL) November 30, 2024 Frenkie de Jong es bastante peor de lo que pensamos. No da una. — Dani™ (@toledani98) November 30, 2024 los balones a frenkie me quitan ganas de vivir — patri 6 (@blaustappen) November 30, 2024 Flick ball downfall started ever since frenkie came back from injuy. Coincidence? — Shan (@FCB_Shanu) November 30, 2024 Frenkie de Jong no puede volver a vestir esta camiseta — Darío (@darioooo05) November 30, 2024 How did frenkie de Jong fall off this bad💔 — Jigga Razzy (@EmelieRazzy) November 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sentiment rond Frenkie de Jong binnen een paar dagen 180 graden gedraaid

Frenkie de Jong deed maar een helft mee bij FC Barcelona - Real Madrid, maar heeft de publieke opinie daarin volledig weten om te draaien.