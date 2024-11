'Frenkie de Jong komende zomer op weg naar de uitgang bij FC Barcelona'

Mike Verweij denkt dat op weg is naar de uitgang bij FC Barcelona. Dat stelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Na een ongelukkige invalbeurt werd De Jong verketterd op zijn eigen Instagram door een aantal FC Barcelona-fans, terwijl hij bij zijn invalbeurt in de Champions League tegen Stade Brest werd uitgefloten door de eigen supporters.

Zo stapelen de vervelende momenten voor De Jong bij de Catalaanse club zich op. Daarnaast speelt er volgens Verweij nog wat anders een rol. “Er is ook een publicatie verschenen dat hij in een heel vroeg stadium al de kans heeft gehad om bij te tekenen en dat niet wilde. Dat is volgens mij ieders goed recht. Als jij niet krijgt wat je vindt dat je moet krijgen, dan kun je ook een keer je handtekening niet zetten. Dat heeft hij gedaan en dat keert zich nu een beetje tegen hem”, vertelt hij.

Verweij vindt het ‘heel raar’ dat supporters van FC Barcelona hem uitfluiten. “Want die hebben ook voor hem op de banken gestaan”, weet hij. “Zo gaat dat soms. Als een club van jou af wil, dan kunnen ze ook afscheid van jou nemen. Dit wordt wel een weg naar de uitgang denk ik komende zomer.”

“Het komt ook precies naar buiten op het moment dat ze met hem in de ploeg een 2-0 voorsprong weggeven, terwijl hij er eigenlijk part noch deel aan had”, haakt collega Valentijn Driessen in op de verschenen publicatie over het weigeren van de contractverlenging. “Er was ook weer een rode kaart, voor die Casadó en die is ook jong. Die Socios die zien dat en die zien allemaal jonge spelers uit de eigen opleiding en die denken ook van: hé, we hebben Frenkie de Jong eigenlijk helemaal niet meer nodig.”

“En dan gebeurt dit wat Mike zegt over dat contract en dan verlies je twee punten, want ze stonden 2-0 voor en het werd 2-2 tegen Celta”, vervolgt Driesen. “Dan gaan mensen denken: hé dan zoeken we een zondebok. En dan is dat natuurlijk de zondebok. Terwijl hij luid werd bejubeld toen hij geblesseerd was. Toen was er geen betere en geen grotere dan Frenkie de Jong en hij moest zo snel mogelijk terugkomen.”

Spaanse kranten verlengstuk van de club

In de ogen van Verweij had FC Barcelona wel baat bij het naar buiten brengen van het nieuws over De Jong. “Er zijn gewoon Spaanse kranten die het verlengstuk van de club zijn. Dit kwam natuurlijk heel goed uit om te schrijven dat Frenkie een aanbod van Barcelona had geweigerd. En dan zo’n wedstrijd spelen, waar je niet eens zo heel veel aan kon doen dat die punten werden weggeven, dan weten de supporters wel raad met je”, besluit Verweij.

