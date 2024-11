‘De Jong laat contractaanbod verlopen, Barcelona neemt beslissing over zijn toekomst’

is niet ingegaan op het contractvoorstel van FC Barcelona, zo weet Mundo Deportivo. De middenvelder kreeg eind vorig jaar een aanbod van zijn club, maar heeft niet toegehapt. Inmiddels is het voorstel door de Catalanen ingetrokken, waardoor ze op verkoop over willen gaan.

Bij Barcelona zijn ze de afgelopen periode druk bezig met het verlengen van contracten. Onder meer Pedri, Gavi en Ronald Araújo zijn in gesprek over een nieuwe verbintenis. Ook het langer vastleggen van De Jong, die nog een contract heeft tot medio 2026, stond op het lijstje bij sportief directeur Deco. De Oranje-international heeft een aanbod van de club gekregen, maar is hier niet op ingegaan.

Volgens Mundo Deportivo hebben de Catalanen nu besloten het aanbod aan De Jong in te trekken. Op dit moment lijkt het er daarom sterk op dat FC Barcelona van plan is de controleur komende zomer te verkopen. Dat is namelijk de laatste zomer om nog wat aan hem over te houden, daar hij het jaar erna transfervrij is.

Nieuw contractaanbod niet uitgesloten

Toch is het niet uitgesloten dat Deco later in het seizoen nog een nieuw contractvoorstel aan De Jong zal doen. Als dat gebeurt, zullen de onderhandelingen weer van voor af aan beginnen, omdat Barcelona het vorige voorstel als niet-bestaand beschouwt.

