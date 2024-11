Steven Gerrard vertoonde opvallend gedrag tegenover Bobby Adekanye, die toen 18 jaar was

heeft een bijzondere ervaring meegemaakt met Steven Gerrard. De Engelse oud-middenvelder was trainer van Adekanye in de jeugd van Liverpool, maar de rechtsbuiten van Go Ahead Eagles stond er niet al te goed op bij zijn trainer: "Dit was een belangrijke les voor mij."

Adekanye vertrok op zestienjarige leeftijd naar Liverpool, waar hij al snel in aanraking kwam met Gerrard. Ondanks dat Adekanye spreekt van een 'leuke tijd' bij The Reds, heeft hij met Gerrard bijzondere momenten meegemaakt. Dat was niet altijd positief: "Gerrard was mijn trainer, ook in de Youth League. Wij begonnen niet goed samen. Hij had net zijn diploma binnen en kwam bij onze training te kijken en begon tegen mij te zeggen: "Denk je dat je Messi bent? Wil je een eigen bal hebben?", onthult Adekanye in het programma Bij Andy in de Auto.

De buitenspeler van Go Ahead Eagles, die ook uitkwam in de jeugdopleiding van FC Barcelona, trok zich weinig aan van de uitlatingen van Gerrard: "Het interesseerde mij niet, want ik houd gewoon van dribbelen. Het boeide mij totaal niet", blikt Adekanye terug. Vervolgens werd Gerrard officieel de trainer van het O18-elftal van Liverpool. De 25-jarige aanvaller merkte toen direct dat de verstandhouding tussen hem en het clubicoon van Liverpool niet al te best was: "Hij deed toen ook eens mee, want hij kon nog gewoon bewegen. Hij wilde mij gewoon pakken", weet de aanvaller zich nog te herinneren.

Waarom Gerrard het vanaf het eerste moment op Adekanye gemunt had, is de aanvaller niet duidelijk. "Nog steeds denk ik van: je bent Gerrard, maar het interesseert mij niet wie je bent. De klik was er gewoon niet. Hij wilde mij ook op de bank zetten en ik pakte dat gewoon niet goed aan", vertelt Adekanye, die tot slot wel meldt dat het goed is gekomen en hij is gaan presteren onder leiding van de huidig trainer van Al-Ettifaq: "Uiteindelijk gingen we zitten met elkaar en ging het wel goed. Het werd ook het beste jaar. Het was een belangrijke les voor mij", besluit hij.

