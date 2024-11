Matthäus beveelt opvolger voor Frenkie de Jong aan bij Flick: 'Hij kan het middenveld organiseren'

tipt zijn landgenoot Hans-Dieter Flick over een mogelijke opvolger voor op het middenveld van FC Barcelona. Volgens de 150-voudig Duits international zou (23), sterkhouder bij VfB Stuttgart, met zijn speelstijl uitstekend uit de voeten kunnen in Camp Nou.

De Jong is bezig aan zijn zesde seizoen in Catalaanse dienst. De Nederlander keerde in oktober eindelijk terug van de slepende blessure die hem sinds april aan de kant hield en onder meer het Europees Kampioenschap in Duitsland kostte. Hoewel De Jong regelmatig de aanvoerdersband draagt, als hij al mag spelen, is zijn toekomst in Barcelona onzeker. Zijn contract loopt in de zomer van 2026 af en gesprekken over een verlenging liepen tot op heden niet uit op een akkoord; een zomers vertrek zou daarom logisch zijn, daar Barcelona zal willen voorkomen dat de middenvelder een jaar later gratis de deur uitloopt.

Matthäus loopt vast op de zaken vooruit en zegt tegen de Spaanse krant Sport dat hij de ideale opvolger voor De Jong heeft gevonden. "Stiller zou met zijn speelstijl prima bij Barcelona passen. Ik heb vertrouwen in hem, als Barcelona besluit te verkopen dan zou het mogelijk én logisch zijn om hem te halen. Stiller zou zijn stempel op het spel kunnen drukken en het middenveld kunnen organiseren", aldus de Duitse legende.

Stiller is afkomstig uit de jeugdopleiding van Bayern München, maar kwam bij Der Rekordmeister niet verder dan drie invalbeurten in de hoofdmacht. Een transfervrije overstap naar TSG 1899 Hoffenheim, in de zomer van 2021, bood uitkomst. Bij die club ontwikkelde Stiller zich wél tot vaste kracht, waarna Stuttgart hem in de zomer van 2023 voor 5,5 miljoen euro oppikte. In zijn debuutseizoen was de middenvelder een van de pijlers onder het elftal dat verrassend als tweede eindigde in de Bundesliga, achter kampioen Bayer Leverkusen maar nog vóór Bayern München. In september beloonde de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann Stiller voor zijn ontwikkeling en mocht de middenvelder debuteren in de nationale ploeg tijdens de 5-0 zege op Hongarije. In de interlandperiode in oktober was Stiller voor het eerst basisspeler bij Die Mannschaft, dat bij die gelegenheid met 1-0 te sterk was voor het Nederlands elftal. De middenvelder ligt bij Stuttgart nog vast tot medio 2027.

