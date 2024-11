Wesley Sneijder is kritisch op keuze van Ziggo Sport: 'Dit moet je niet laten zien'

Wesley Sneijder is niet te spreken over de kritiek die ten deel viel. De middenvelder van FC Barcelona werd hevig bekritiseerd na zijn ongelukkige invalbeurt waarin de Catalanen een 0-2 voorsprong uit handen gaven tegen Celta de Vigo (2-2). Bij Ziggo Sport werden de reacties op de Instagram-pagina van De Jong getoond, iets wat de zender in de ogen van Sneijder niet had moeten doen.

“Dit gaat veel te ver”, reageert Sneijder bij Ziggo Sport op de kritiek. “Maar er wordt altijd een boeman aangewezen. Als jij al een paar jij bij die club speelt en je bent een van de belangrijkere spelers geweest en je krijgt ook nog eens het meest betaald, althans dat zeggen ze overal natuurlijk, dan krijg je dit soort reacties. Dat is heel erg vervelend, maar als speler moet je je hier tegen gaan wapenen.”

Sneijder verwacht overigens niet dat De Jong veel last zal hebben van de kritiek. “Ik schat Frenkie wel in dat hij denkt: je lult maar een eind weg, ik sta de volgende wedstrijd weer op het veld en ik laat het zien. En zo is het in het voetbal ook hè. Als hij vanavond de assist op de winnende goal geeft, dan is het allemaal weer anders. Frenkie laat zich hierdoor niet van de wijs brengen.”

Presentator Wytse van der Goot stelt vervolgens dat Oranje juist blij was De Jong. “Als je Frenkie in je elftal hebt dan moet je toch ook blij zijn? Dit is toch onzin. Dit zijn een paar berichten die je nu ziet, dit is niet de mening van de alle FC Barcelona-fans. Dit vind ik altijd zo slap jongen. Dan zitten er vijf, zes thuis”, is Sneijder kritisch, waarna Royston Drenthe hem aanvult. “Ze zitten nog anoniem achter dat dingetje, niet eens met hun eigen naam”, reageert hij. “Je zou dit eigenlijk niet eens moeten laten zien, want dit vinden ze geweldig”, toont de 134-voudig Oranje-international zich kritisch richting Ziggo Sport.

Sneijder zelf niet onder de indruk van ‘zulke kritiek’

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale geeft te kennen dat hij zelf niet in de war raakte van zulke kritiek. “Je weet toch ook wie dat zijn, mensen met totaal, maar dan ook totaal geen verstand van voetbal. Als je Frenkie hiervoor als zondebok aanwijst, ben je niet goed bij je hoofd. Houd toch op man. Die jongen heeft genoeg gedaan voor de club en is een heel belangrijke speler. Hij is er even uit geweest en moet ook weer wennen aan alles. Hij staat er straks echt wel weer. Om dan te zeggen dat hij de aanvoerdersband niet mag dragen… Kom op zeg, waar zijn we mee bezig? Ik ken Frenkie, die raakt hier niet van onder de indruk.”

Sneijder heeft boodschap voor criticasters De Jong

Sneijder houdt er rekening mee dat zijn uitspraken de Spaanse pers gaan halen. “Misschien staat het vanavond al in de Spaanse media”, vervolgt de oud-middenvelder, die een persoonlijke boodschap voor de criticasters van De Jong. “Bij dezen, voor alle mensen die zulke berichten hebben geschreven: je bent niet goed bij je hoofd.”

