Hevig bekritiseerde Frenkie de Jong krijgt aanvoerdersband weer en imponeert tijdens invalbeurt

heeft dinsdagavond een zeer goede indruk achtergelaten bij FC Barcelona. De Oranje-international kwam na 73 minuten in het veld voor Dani Olmo en was op bezoek bij Mallorca goed voor een doelpunt en een assist. Bovendien kreeg De Jong de aanvoerdersband weer om zijn arm in de wedstrijd die door de Catalanen met 1-5 werd gewonnen.

De 27-jarige middenvelder ligt de laatste tijd flink onder vuur bij de eigen achterban. Zo werd De Jong verketterd na een matige invalbeurt op bezoek bij Celta de Vigo, toen FC Barcelona een 0-2 voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk met 2-2 gelijkspeelde. Enkele dagen na die wedstrijd werd De Jong bij balbezit in het Champions League-treffen met Stade Brest (3-0 winst) uitgefloten door de eigen aanhang.

Ook afgelopen weekend was het flink raak met de kritiek op De Jong tijdens het duel van FC Barcelona met Las Palmas (1-1). De middenvelder kwam ook toen als invaller binnen de lijnen en werd op X meteen gezien als zondebok. "Wat Frenkie allemaal doet is onvergeeflijk. Sinds hij in het veld staat, heeft hij de bal niet een keer op doordachte wijze aangeraakt en toont dat hij niet de wil heeft om te winnen", werd er geplaatst op het sociale medium. Tot overmaat van ramp kreeg De Jong de aanvoerdersband ook niet toen hij binnen de lijnen kwam.

De Jong kwam dinsdagavond bij de uitwedstrijd opnieuw als invaller binnen de lijnen. Na 73 minuten was hij bij een 1-3 stand in het voordeel van FC Barcelona de vervanger van zomeraanwinst Dani Olmo. In tegenstelling tot afgelopen weekend kreeg De Jong ditmaal wel de aanvoerdersband om zijn arm van Raphinha. De middenvelder pakte kort na zijn invalbeurt meteen zijn moment door een afvallende bal binnen te schieten en zo de 1-4 voor FC Barcelona te maken. Enkele minuten later was de De Jong ook nog aangever bij de 1-5 van Pau Victor.

Een mooie avond dus voor De Jong en FC Barcelona, dat na drie competitiewedstrijden zonder zege eindelijk weer eens wist te winnen. Door de zege vergroten de Catalanen de voorsprong op Real Madrid naar vier punten. Wel hebben de Madrilenen minder verliespunten. Real Madrid heeft namelijk nog twee wedstrijden tegoed.

