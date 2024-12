Er gebeurde iets opvallends na de invalbeurt van Frenkie de Jong bij Barcelona

Toen zaterdag inviel tegen Las Palmas, kreeg hij de aanvoerdersband niet om de arm. Normaliter krijgt de middenvelder de band na een invalbeurt aangereikt van Raphinha en trainer Hansi Flick zegt niet te weten waarom dat ditmaal niet gebeurde.

De Jong viel recentelijk in tegen Celta de Vigo (2-2) en Stade Brest (3-0) en kreeg beide keren de band om de arm. Tegen Stade Brest speelde hij slechts drie minuten, maar desondanks werd de tijd genomen om hem de band te geven. De Jong is immers de derde aanvoerder van Barcelona, na Marc-André ter Stegen en Ronald Araújo (die allebei geblesseerd zijn) en Raphinha is de vierde keus.

Toch kreeg De Jong de band niet tegen Las Palmas, in een invalbeurt van 34 minuten. Flick krijgt daags voor de competitiewedstrijd tegen Real Mallorca de vraag of er iets is veranderd in de hiërarchie. “Nee, om eerlijk te zijn is me dat niet opgevallen. Er is geen reden om het niet te doen. Ik weet niet waarom het niet is gebeurd, er is geen specifieke reden voor.”

Na zijn invalbeurt tegen Celta de Vigo kreeg De Jong veel kritiek over zich heen, maar hij lijkt dus niet te hoeven vrezen voor zijn rol als derde aanvoerder. “In Duitsland geven we de aanvoerdersband meestal niet af tijdens wedstrijden. Hier gebeurt dat wel, maar ik weet niet waarom het nu anders was dan normaal.”

