Nachtmerrie voor Frenkie de Jong, vier minuten na invalbeurt tegen Real Betis

kent een dramatische start van zijn invalbeurt tegen Real Betis. De middenvelder van FC Barcelona, die sowieso de afgelopen weken onder vuur ligt, veroorzaakte al na vijf minuten een strafschop.

De Jong was de afgelopen weken de gebeten hond onder de fans van Barça, die grote onvrede uitten over de contractsituatie van de Nederlander. De middenvelder kende daarnaast enkele ongelukkige optredens, waardoor hij het mikpunt was van kritiek.

Op bezoek bij Real Betis begon De Jong andermaal op de reservebank. Vanaf daar zag hij zijn ploeg in de eerste helft de voorsprong pakken door een goal van Robert Lewandowski. Na een uur werd de Nederlander in het veld gebracht door Hans Dieter Flick. Zijn invalbeurt verliep echter niet zoals gehoopt.

Al na vier minuten moest De Jong in de achtervolging bij Vitor Roque. De oud-Ajacied leek in eerste instantie goed te verdedigen, al constateerde de videoscheidsrechter (VAR) dat De Jong een overtreding maakte. Te zien is dat de middenvelder Roque raakt op de enkel, waarna de spits ten val komt. De scheidsrechter legde de bal op de stip en presenteerde De Jong de gele kaart. Flick was woedend en mocht zelfs inrukken met een directe rode kaart wegens commentaar op de leidsman. Giovanni Lo Celso benutte het buitenkansje en bracht beide ploegen op gelijke hoogte.