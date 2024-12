Spaanse media fileren De Jong: ‘Negatieve hoofdrol in lijn met vorige optredens’

kende zaterdag een weinig gelukkige middag namens FC Barcelona op bezoek bij Real Betis (2-2). De Nederlander gaf een penalty weg, die ook werd benut. Door de Spaanse pers wordt de controleur heel hard aangepakt.

Nadat Robert Lewandowski Barcelona vlak voor rust op voorsprong had gezet, maakte De Jong kort na zijn invalbeurt een overtreding in het strafschopgebied op Vitor Roque. Waar de scheidsrechter dit in eerste instantie niet zag, werd hij door de VAR naar de kant geroepen. Giovani Lo Celso benutte de daaropvolgende strafschop. Barcelona dacht er met de zege vandoor te gaan toen Ferran Torres zijn ploeg vlak voor tijd op voorsprong zette, maar Assane Diao zorgde er in blessuretijd voor dat de punten werden gedeeld.

De Jong kreeg van MARCA een vier voor zijn optreden. “Hij viel opnieuw op met een negatieve hoofdrol”, schrijft de krant. “In de 58ste minuut kwam hij het veld in en in de zestigste minuut maakte hij een overtreding op Vitor Roque”, wordt de invalbeurt van de Nederlander geïllustreerd.

Ook van SPORT krijgt De Jong een vier na de wedstrijd tegen Real Betis. “Hij laat steeds weer zien dat hij van een van de meest veelbelovende spelers in Europa is veranderd in een invaller in het huidige Barcelona”, klinkt het. Wel benadrukt de krant dat de Oranje-international pech heeft door ongelukkig een penalty te veroorzaken. “Zo drukte hij in negatieve zin zijn stempel op de wedstrijd.”

“De Jong had slechts twee minuten nodig om een strafschop te veroorzaken”, stelt Mundo Deportivo. “Het was een overtreding in lijn met zijn vorige optredens”, refereert de krant aan de slechte reeks wedstrijden van de Nederlander. Volgens Diario AS kwam De Jong er zelfs goed mee weg dat hij niet direct weer naar de kant werd gehaald. “Hij trapt hem op zijn schoen. Het is zeker een strafschop en het had ook een rode kaart kunnen zijn. De Jong liep achter Roque, dus het was geen duel om de bal.”

