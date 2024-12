'Topaankoop Dani Olmo kan Barcelona transfervrij verlaten door speciale clausule'

FC Barcelona telde afgelopen zomer 55 miljoen euro neer om terug te halen naar Catalonië, maar door een speciale clausule in zijn contract zou de topaanwinst komende winter mogelijk transfervrij kunnen vertrekken. Dat hangt wel samen met de vraag of de financieel geplaagde club erin slaagt om Olmo in te schrijven voor de tweede helft van de competitie.

Het verhaal is bekend: Olmo verruilde de jeugdopleiding van Barcelona op veertienjarige leeftijd voor die van Dinamo Zagreb. Bij de Kroatische topclub brak de spelmaker door in het betaald voetbal en verdiende hij in 2019 zelfs zijn debuut voor Spanje, waarna RB Leipzig hem in 2020 naar de Bundesliga haalde. Afgelopen zomer legde Olmo met zijn land beslag op de Europese titel, waarna Barcelona toesloeg en de verloren zoon voor 55 miljoen terughaalde. Hoewel de topaankoop door blessures lang niet alles heeft kunnen spelen, staat Olmo inmiddels op zes goals in twaalf officiële wedstrijden voor de regerend kampioen van Spanje.

Bij zijn komst slaagde Barcelona erin om Olmo bij LaLiga in te schrijven voor de eerste seizoenshelft, door gebruik te maken van de speciale regels van de Spaanse competitie. Die schrijven namelijk voor dat de club binnen het opgelegde salarisplafond het honorarium van een zwaar geblesseerde speler - in dit geval Andreas Christensen - mag gebruiken om een extra speler in te schrijven. Door diezelfde regel kon afgelopen winter bijvoorbeeld Vitor Roque (als gevolg van de blessure van Gavi) worden geregistreerd.

Mundo Deportivo schrijft dat Olmo een clausule in zijn zesjarige Barcelona-contract heeft laten opnemen die hem in staat stelt om gratis te vertrekken, indien de club er niet in slaagt hem in te schrijven voor de tweede helft van de competitie. De club is derhalve naarstig op zoek naar extra inkomsten, ook omdat behalve Olmo ook Pau Víctor nog moet worden geregistreerd. Zo werd recent een nieuw, lucratief contract overeengekomen met kledingsponsor Nike en schrijft Football España dat de club momenteel probeert de VIP-boxen in het stadion voor de komende twintig jaar te kunnen verhuren. Overigens zou Olmo zelf helemaal niet om een vertrek staan te springen: "De speler leeft zijn droom nu hij het shirt van zijn club mag dragen, iets dat hem vele jaren aan inspanning heeft gekost en dat hij nu niet door zijn vingers wil laten glippen", schrijft eerstgenoemd medium.

