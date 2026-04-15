Live voetbal 1

Grote domper voor Oranje: nieuwe blessure Depay na fout Corinthians

15 april 2026, 18:35
Memphis Depay
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Een grote tegenslag in het revalidatieproces van Memphis Depay. Braziliaanse media melden dat de spits, door een fout van de medische staf van Corinthians, een nieuwe blessure aan zijn dijbeen heeft opgelopen. Daardoor heeft de all-time topscorer van het Nederlands elftal de hulp ingeschakeld van de Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido.

Depay kwakkelt sinds 22 maart met een dijbeenblessure, die hij opliep tijdens de wedstrijd tegen Flamengo. De spits miste daardoor de afgelopen interlandperiode met Oranje, maar er werd niet uitgegaan van een langdurige blessure.

Artikel gaat verder onder video

De Corinthians-spits bevond zich in fase drie (van de vijf) van zijn herstelproces, waarna hij tijdens krachttrainingen een nieuwe blessure opliep. Hierdoor is zijn rentree met twee weken uitgesteld. Door een menselijke fout zou de blessure zijn verergerd.

Op dit moment wordt het duel tegen Independiente Santa Fe in de CONMEBOL Libertadores op 6 mei gezien als mogelijke terugkeerdatum.

Memphis Depay haalt bekende fysio naar Brazilië

Dinsdag werd bekend dat de aanvaller een beroep heeft gedaan op de Spaanse fysiotherapeut Garrido. Samen met hem werkt de Oranje-spits aan zijn herstel in Brazilië. Na een behandeling van een week vertrekt de fysiotherapeut weer bij Corinthians.

Garrido ondergaat een EPTE-behandeling, oftewel Echogeleide Percutane Therapeutische Elektrolyse. Hierbij wordt met behulp van echografie een dunne naald heel gericht in het aangedane weefsel geplaatst. Via deze naald worden kleine elektrische impulsen afgegeven op de blessurelocatie, met als doel het herstelproces te stimuleren en de vorming van nieuw, gezond weefsel te bevorderen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
6 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
460 Reacties
1.098 Dagen lid
655 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Eerder een zege dan een domper.

Just Me
95 Reacties
29 Dagen lid
46 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Is het niet zo dat Depay al jaren kwakkelt met blessures , hij is of wordt geblesseerd.

12deman
892 Reacties
290 Dagen lid
756 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Topscoorder nl alle tijden en zoveel aversie, omdat je er geen wedstrijden mee wint die je moet winnen om resultaat te halen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws