Een grote tegenslag in het revalidatieproces van . Braziliaanse media melden dat de spits, door een fout van de medische staf van Corinthians, een nieuwe blessure aan zijn dijbeen heeft opgelopen. Daardoor heeft de all-time topscorer van het Nederlands elftal de hulp ingeschakeld van de Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido.

Depay kwakkelt sinds 22 maart met een dijbeenblessure, die hij opliep tijdens de wedstrijd tegen Flamengo. De spits miste daardoor de afgelopen interlandperiode met Oranje, maar er werd niet uitgegaan van een langdurige blessure.

Artikel gaat verder onder video

De Corinthians-spits bevond zich in fase drie (van de vijf) van zijn herstelproces, waarna hij tijdens krachttrainingen een nieuwe blessure opliep. Hierdoor is zijn rentree met twee weken uitgesteld. Door een menselijke fout zou de blessure zijn verergerd.

Op dit moment wordt het duel tegen Independiente Santa Fe in de CONMEBOL Libertadores op 6 mei gezien als mogelijke terugkeerdatum.

Memphis Depay haalt bekende fysio naar Brazilië

Dinsdag werd bekend dat de aanvaller een beroep heeft gedaan op de Spaanse fysiotherapeut Garrido. Samen met hem werkt de Oranje-spits aan zijn herstel in Brazilië. Na een behandeling van een week vertrekt de fysiotherapeut weer bij Corinthians.

Garrido ondergaat een EPTE-behandeling, oftewel Echogeleide Percutane Therapeutische Elektrolyse. Hierbij wordt met behulp van echografie een dunne naald heel gericht in het aangedane weefsel geplaatst. Via deze naald worden kleine elektrische impulsen afgegeven op de blessurelocatie, met als doel het herstelproces te stimuleren en de vorming van nieuw, gezond weefsel te bevorderen.