Het Nederlands elftal verblijft momenteel in het Sonesta White Plains Downtown Hotel, maar de tijdelijke thuisbasis van Oranje maakt niet op iedereen indruk. Bondscoach Ronald Koeman en verdediger Micky van de Ven lieten zondagavond doorschemeren dat het viersterrenhotel in White Plains niet helemaal voldoet aan de wensen van de selectie.

Dat is opvallend, want het Sonesta White Plains Downtown Hotel geldt in de regio juist als een van de bekendere zakenhotels. Het ruim vierhonderd kamers tellende hotel ligt in het centrum van White Plains, een welvarende stad in Westchester County op ongeveer veertig kilometer van Manhattan. Het hotel werd onlangs gerenoveerd en beschikt over onder meer een binnenzwembad, een 24-uurs fitnessruimte, meerdere restaurants en bars en ruim 18.000 vierkante meter aan vergader- en evenementenruimte.

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Koeman sprak desondanks van een verblijf dat beter kan. “Het is een goed hotel, maar gelukkig zijn we hier maar een aantal dagen. Het kan beter”, aldus de bondscoach tijdens de persconferentie, nota bene vanuit het hotel zelf. Van de Ven sloot zich daarbij aan. “Zoals de trainer al zei: er zijn betere hotels. Het is een goed hotel, maar om hier drie weken lang te zitten, zou misschien wel anders zijn. Het is wel lekker als je bijvoorbeeld even koffie kunt drinken in de buurt met teamgenoten. Hier is dat lastig.”

Luxe winkelcentrum naast de deur

Wie het hotel van buiten bekijkt, ziet geen vijfsterrenpaleis zoals Oranje in het verleden regelmatig betrok. Het Sonesta oogt vooral als een typisch Amerikaans zakenhotel: groot, praktisch en gericht op comfort. Toch ligt het midden in een levendig deel van White Plains. Direct tegenover het hotel bevindt zich het luxe winkelcentrum The Westchester, met meer dan honderd winkels en bekende merken als Nordstrom en Neiman Marcus. Op loopafstand liggen daarnaast restaurants, cafés, bars en andere winkelgebieden in het centrum van de stad.

Valentijn Driessen begrijpt dan ook weinig van de opmerkingen vanuit het Nederlandse kamp. “Ze zitten echt in een prima hotel. Wij zijn er geweest, dus we kunnen er prima over oordelen”, zei de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. “Deze jongens zijn zoveel luxe gewend, dat ze gewoon geen genoegen meer nemen met misschien een kamer die iets kleiner is, of ontbijt waar je geen Griekse yoghurt kan krijgen met granola.”

Volgens Driessen valt ook de omgeving weinig te verwijten. “Het ligt in een prima buurt met een geweldige mall ernaast. Kom even jongens, wat dat betreft zijn het net een stel verwende kinderen.”

Hotel zit volledig vol

Wie deze maand zelf een nacht in het Sonesta White Plains Downtown Hotel wil boeken, moet rekening houden met prijzen tussen ongeveer 245 en 305 euro per nacht voor de goedkoopste kamers. De exacte prijs hangt af van de gekozen datum. Opvallend genoeg zijn kamers momenteel pas vanaf donderdag beschikbaar. Tot en met woensdag is het hotel volledig volgeboekt, iets waar de aanwezigheid van het Nederlands elftal ongetwijfeld een rol in speelt.

Oranje reist door naar Kansas City

Het verblijf in White Plains is overigens van korte duur. Het Sonesta White Plains Downtown Hotel fungeert slechts als tussenstation tijdens de eerste trainingsdagen in de Verenigde Staten. Dinsdag vertrekt Oranje alweer uit New York om zich definitief te vestigen in Kansas City, Missouri.

Daar betrekt de selectie het Cascade Hotel in de wijk Westport, dat tijdens het WK als vaste uitvalsbasis zal dienen. Ook dat hotel behoort niet tot de absolute luxecategorie. Daarmee zet de KNVB bewust de lijn voort die directeur topvoetbal Nigel de Jong eerder omschreef met de woorden: “Luxe kan ook tot luiheid leiden.”

Foto's - Dit is het Sonesta White Plains Downtown Hotel

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