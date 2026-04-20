Het stilleggen van de bekerfinale tussen AZ en NEC blijft onderwerp van gesprek. In de podcast De Bestuurskamer spraken meerdere Eredivisie-directeuren zich uit over het handelen van de KNVB rondom het stilleggen van de wedstrijd. Vooral de gebrekkige communicatie en de onduidelijkheid in het stadion zorgden voor stevige kritiek.

NEC-directeur Wilco van Schaik was uitgesproken over de gang van zaken. “Ik heb ook tegen de KNVB gezegd dat het een slecht beeld was. Wij wisten boven niet wat er aan de hand was en het ziet er zo slecht uit dat een scheidsrechter naar de kant wordt gehaald om te bellen met jan en alleman.” Volgens hem speelde ook de gemeente Rotterdam een rol in de besluitvorming, maar verliep alles uiterst rommelig. “De KNVB was zelf ook niet tevreden met hoe het ging. Het was echt heel onrustig.”

Die onrust begon al in de rust, toen Van Schaik werd gevraagd om het veld op te gaan en zijn eigen supporters toe te spreken. “Ik weet niet of ik dit wel mocht vertellen, maar daarvoor zijn we deze podcast juist begonnen” zei hij vastberaden. “Maar mijn supporters hadden op dat moment nog niks gedaan. Er zou misschien iets aankomen, maar het zou heel raar zijn om mensen aan te spreken die niks gedaan hebben. Dat heb ik dus ook niet gedaan.”

Volgens Van Schaik zat het probleem niet alleen in de beslissing om in te grijpen, maar vooral in hoe die werd gecommuniceerd. “In de tweede helft werd ik weer geroepen, maar niemand boven wist wat er speelde. Er was niets op de tribunes gebeurd. Dat vuurwerk was vervelend, maar moeten we daar voor stoppen? Nee.”

Ook over de rolverdeling was hij duidelijk. “De KNVB organiseert de wedstrijd en regelt de instroom en controles. Wij werken samen, maar het moment van stilleggen was onacceptabel en onnodig. Eén of twee fakkels, ik heb ze niet eens gezien, moet geen reden zijn om de wedstrijd stil te leggen.”

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld probeerde in het gesprek nog te duiden hoe de verantwoordelijkheden precies liggen, maar kreeg daarmee juist het probleem blootgelegd: clubs zijn betrokken, maar hebben weinig invloed op cruciale beslissingen.

Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop gaf aan dat er informatie rondging over een mogelijke nieuwe actie van AZ-supporters. “Er zou nog iets op touw staan en daarom werd er preventief ingegrepen,” zei hij. Tegelijkertijd wees hij op een ander terugkerend punt: de financiële gevolgen. “Je kan er nu al donder op zeggen dat je gewoon een boete krijgt voor het vuurwerk, ondanks dat het niet jouw verantwoordelijkheid is.”

Voor Van Schaik is dat bijzaak vergeleken met de chaos die ontstond. “Die boete nemen we voor lief, maar de communicatie was echt slecht. Mensen in het stadion snapten er niks van, wij snapten er niks van. Er was totale chaos. Op de tribunes dachten mensen zelfs dat er iemand onwel was geworden.”

Ook Heracles-directeur Rob Toussaint herkende dat beeld vanaf de tribune. “Het was al tien minuten rustig en ineens moest Makkelie bellen. Iedereen dacht dat er misschien iets persoonlijks aan de hand was. Toen kwam er ‘vuurwerk’ op de schermen, maar je zag niks. Dan ga je rondkijken en denk je: waar gaat dit over?”

De conclusie aan tafel was duidelijk: niet zozeer het ingrijpen zelf, maar vooral de manier waarop het gebeurde, zorgde voor verwarring en frustratie. De KNVB zal de situatie intern evalueren, maar de roep om betere communicatie en duidelijkere protocollen klinkt luid vanuit de clubs.