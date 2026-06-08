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Virgil van Dijk kan mooie transfer maken na WK: 'Hij staat bovenaan de lijst'

8 juni 2026, 17:00
Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Galatasaray hoopt op de komst van Virgil van Dijk. Volgens de Turkse transferspecialist Yağız Sabuncuoğlu onderzoekt de clubleiding van de Turkse kampioen momenteel serieus of de aanvoerder van het Nederlands elftal binnen te halen is. Trainer Okan Buruk heeft de 34-jarige verdediger van Liverpool bovenaan zijn verlanglijstje gezet. Van Dijk moet de nieuwe defensieve leider worden in Istanbul.

Dat Van Dijk wordt gelinkt aan een vertrek uit Engeland is niet zo gek, want bij Liverpool is een totale leegloop aan de gang. Onlangs werd manager Arne Slot al ontslagen en deze zomer vertrekken ook andere clubiconen zoals Mohamed Salah en Andy Robertson. Met een contract tot 2027 gaat de verdediger de laatste fase van zijn verbintenis in.

De sleutel ligt bij Mauro Icardi

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Een uiteindelijke overstap naar Turkije is nog wel afhankelijk van een ingewikkelde puzzel. In de Süper Lig geldt namelijk een streng regel: clubs mogen maximaal veertien buitenlandse spelers in de selectie hebben. Galatasaray heeft op dit moment geen plek over en moet dus eerst een buitenlandse speler verkopen om ruimte te maken voor Van Dijk.

De sleutel van deze megadeal ligt in handen van Mauro Icardi. De club wacht momenteel op het besluit van de Argentijnse spits of hij wel of niet in Istanbul blijft. Mocht Icardi (of een andere buitenlandse speler) vertrekken, dan wil de club die vrijgekomen plek direct gebruiken voor Van Dijk. Volgens Sabuncuoğlu gaat Galatasaray de contacten met het management van de Nederlander de komende periode dan ook flink opvoeren.

Virgil van Dijk speelde in totaal 335 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 34 doelpunten maakte en 13 assists gaf. Hij is inmiddels al 8,5 jaar speler van de club. Volgens FootballTransfers wordt zijn huidige marktwaarde geschat op 7,8 miljoen euro.

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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