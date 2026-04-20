Jongste bondscoach ooit moet Duitsland éindelijk weer door WK-groepsfase loodsen

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Die Mannschaft, oftewel Duitsland.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt voor de Duitsers alweer het 21ste wereldkampioenschap waaraan het deelneemt, en het negentiende opeenvolgende. Na een valse start in Groep A van de kwalificatiecyclus – een 2-0-nederlaag tegen Slowakije – rechtte Die Mannschaft de rug en eindigde het uiteindelijk ‘gewoon’ bovenaan. Al was dat niet meer dan een formaliteit in een groep met Noord-Ierland, Luxemburg en dus Slowakije.

Artikel gaat verder onder video

Tuurlijk hopen onze Oosterburen op de vijfde WK-winst (1954, 1974, 1990, 2014), maar ze zullen zich toch eerst focussen op het behalen van de knock-outfase. Want hoe verrassend het ook klinkt: in de afgelopen wereldkampioenschappen was de groepsfase telkens het eindstation voor Duitsland.

Eerste WK onder jongste bondscoach Nagelsmann

Dat moet dan gebeuren onder Julian Nagelsmann, die zijn debuut gaat maken op een WK. De 38-jarige Duitser is de jongste bondscoach in de geschiedenis van het Duitse elftal en staat sinds september 2023 aan het roer, toen hij Hansi Flick opvolgde.

Zijn eerste eindtoernooi, het EK 2024 in eigen land, werd geen doorslaand succes. Daar strandden de Duitsers al in de kwartfinale. Het contract van Nagelsmann loopt nog door tot medio 2028.

De talentvolle ‘jonge’ trainer kent een succesvol verleden bij Hoffenheim, RB Leipzig en Bayern München. In vergelijking met het Duitsland van Flick hanteert Nagelsmann een wat behoudendere speelstijl. Dat resulteerde in slechts drie tegentreffers in de kwalificatiegroep. Ook de omschakeling blijft een kracht van de huidige nummer tien van de FIFA-wereldranglijst.

Programma WK 2026: 'Makkelijke' groep voor Duitsland

Met tegenstanders Curaçao (82), Ecuador (23) en Ivoorkust (34) is Duitsland op papier in een van de zwakste groepen geplaatst. De gemiddelde FIFA-ranking is 37,25. Toch zal de ploeg van Nagelsmann daar maling aan hebben, want in de afgelopen twee wereldkampioenschappen sneuvelde het dus al in de groepsfase.

Bovendien staat Duitsland voor een historisch affiche. Die Mannschaft is namelijk de allereerste tegenstander ooit van Curaçao op een eindtoernooi.

Speelschema Duitsland (Groep E):

14 juni – 19.00 uur – Duitsland – Curaçao in Houston

20 juni – 22.00 uur – Duitsland – Ivoorkust in Toronto

25 juni – 22.00 uur – Ecuador – Duitsland in New York/New Jersey

WK-historie: vier eindzeges, vier verloren finales

Duitsland behoort historisch gezien tot de meest succesvolle landen op het wereldkampioenschap voetbal. Net als Italië won Duitsland vier keer een WK. Alleen Brazilië won het WK vaker: vijf keer.

De eerste grote successen dateren uit de jaren ’50. Op het WK 1954 schreef (West-)Duitsland geschiedenis door verrassend wereldkampioen te worden. In de finale werd het onverslaanbaar geachte Hongarije verslagen, een wedstrijd die bekendstaat als het ‘Wonder van Bern’. Dit moment wordt vaak gezien als een belangrijk symbool van het naoorlogse herstel van het land.

In de decennia daarna bleef Duitsland structureel presteren op het hoogste niveau. Het won opnieuw de wereldtitel in 1974. In 1990 volgde de derde wereldtitel, waarbij Duitsland in de finale Argentinië versloeg.

Naast deze drie titels stond Duitsland ook vaak in de finale. Het verloor onder andere eindwedstrijden in 1966, 1982, 1986 en 2002, wat de constante aanwezigheid in de top nog eens onderstreept.

Na de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990 bleef het land succesvol, maar duurde het even voordat een nieuwe generatie doorbrak. Dit gebeurde rond 2010, toen Duitsland brons pakte. Het daaropvolgende WK werd een groot hoogtepunt. Onder leiding van bondscoach Joachim Löw won Duitsland zijn vierde WK-titel, nadat Mario Götze Argentinië met zijn iconische treffer in verlenging de das omdeed. Op datzelfde WK won Duitsland onder meer met 7-1 (!) van gastland Brazilië.

Het WK 2014 blijkt het laatste Duitse succes op een eindtoernooi, want de afgelopen twee edities (2018 en 2022) eindigden dus al in de groepsfase. Dit wijst op een fase van heropbouw, waarin de bond op zoek is naar een nieuwe balans tussen ervaring en talent. Onder meer leider Philipp Lahm, all-time WK-topscorer Miroslav Klose en Bastian Schweinsteiger stopten tussen de periode 2014-2018.

Bekende namen

In de afgelopen jaren namen meer Duitse voetbalgrootheden afscheid van de nationale ploeg. Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan en Toni Kroos stopten na het EK 2024.

Duitsland bevindt zich zodoende in een duidelijke overgangsfase. De hoop is gevestigd op nieuwe namen als Florian Wirtz, Lennart Karl, Kai Havertz en de van een blessure teruggekeerde Jamal Musiala. Van de huidige selectie is aanvoerder Joshua Kimmich de man die verreweg de meeste interlands speelde: 108. De middenvelder annex rechtsback van Bayern München kan aankomend WK grote namen als Lahm en Kroos voorbijstreven op de lijst met meeste interlands voor Duitsland.

Is Duitsland een van de WK-favorieten?

Op dit moment wordt Duitsland niet direct gezien als een van de favorieten voor de wereldtitel. Landen als Spanje, Engeland, Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Portugal worden hoger ingeschat door de bookmakers. Toch zullen onze Oosterburen hopen op eindelijk weer een succesje op het grootste podium.