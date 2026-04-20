Hélène Hendriks gooit bier naar tafelgast De Oranjezondag

Hélène Hendriks is na een week afwezigheid weer terug als presentatrice van De Oranjezondag en maakte een opvallende rentree. Voordat de uitzending begon, gooide ze bier over tafelgast Rutger Castricum heen. Daarmee parodieerden ze een incident waar zanger Gerard Joling dit weekend bij betrokken was.

In de aanloop naar De Oranjezondag stonden Hendriks en Castricum samen voor de camera. “Ik heb gewoon zin in een vrolijke afsluiting van het weekend”, zei de presentatrice. Castricum antwoordde lachend: “En dan vraag je mij?”

Vervolgens krijgt Hendriks een biertje overhandigd van iemand buiten beeld. “Is die lekker? Even proeven…” Nadat ze zelf een slok neemt, gooit ze het bier over het shirt van Castricum heen. “Hij is niet lekker”, zegt ze droog.

Castricum kan er wel om lachen. “Ik trek je extensions eruit”, zegt hij terwijl hij aan het haar van Hendriks trekt.

Het onderonsje is een knipoog naar een incident dat zich vrijdagavond voltrok in Boerhaar, tijdens een optreden van Gerard Joling. De zanger werd bekogeld met bier, waarna hij de biergooier vroeg om het podium op te komen.

Joling vroeg de man waarom hij het bier gooide. “Ik vond hem niet lekker”, antwoordde hij. De zanger gaf hem vervolgens een koekje van eigen deeg, door bier over hem heen te gooien. De man reageerde boos, waarna een worsteling ontstond. De beveiliging greep in en haalde de man weg, terwijl Joling hem nog een trap uitdeelde.

Zondag liet Joling aan weekblad Privé weten dat hij niet trots is op zijn gedrag. "Het verdient geen schoonheidsprijs en ik zal het niet gauw nog een keer zo doen. Ik zat hoog in m'n emotie. Maar ik ben wel blij met de discussie die opgelaaid is, want met dat bier gooien moet het toch maar een keer afgelopen zijn."