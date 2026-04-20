NEC krijgt daags na bekerdeceptie tik na van Vitesse-fans

De fans van Vitesse hebben op ludieke wijze een sneertje uitgedeeld aan aartsrivaal NEC. De Nijmegenaren gingen zondagavond met liefst 5-1 onderuit tegen AZ in de bekerfinale. Maandagmiddag vloog er boven Nijmegen een vliegtuig dat een doek met een plagende boodschap liet zien.

NEC stond zondagavond voor de zesde keer in de clubhistorie in de finale van de KNVB Beker. Na vijf nederlagen hoopte de ploeg van Dick Schreuder nu wel met de prijs aan de haal te gaan, maar ditmaal bleek AZ veel te sterk: 5-1. Het betekende dus de zesde nederlaag in zes pogingen in de finale, waardoor een prijs op het hoogste niveau nog altijd op zich laat wachten.

De teleurstelling in Nijmegen en omstreken is dan ook groot, aangezien er vooraf veel vertrouwen was op een goed resultaat. De supporters van aartsrivaal Vitesse, dat in de zomer van 2024 degradeerde uit de Eredivisie, kunnen wel lachen om de pijn bij de provinciegenoot. De Arnhemmers wisten de beker zelf in 2016/17 te winnen.

Om wat extra zout in de wond te strooien, besloten de supporters van de Keuken Kampioen Divisie-club een vliegtuig met een spandoek in te huren en over Nijmegen heen te laten vliegen. “Nul uit zes”, valt op het doek te lezen, doelend op de prestaties van NEC in de bekerfinale. “Groetjes uit 026.” 026 is het netnummer voor Arnhem en het gebied daar direct omheen.