Rafael van der Vaart is totaal niet onder de indruk van de manier waarop NEC zich zondagavond heeft gepresenteerd. De analist concludeerde dat Dick Schreuder eigenlijk over 'hele simpele voetballers' beschikte op het moment dat de druk toenam.
Dat vertelde de analist in het programma Studio Voetbal, dat volledig in het teken stond van de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1): "Het is een verdiende overwinning voor AZ. Je kon zien dat zij vorig jaar al een finale hadden gespeeld; dat merkte je aan het begin van de wedstrijd. Als je kijkt naar de spanning en hoe spelers een bal aannamen, dan was AZ vanaf de eerste minuut veel beter dan NEC."
Van der Vaart had veel meer verwacht van de ploeg van Schreuder: "NEC stelde echt teleur. Het was de allerslechtste wedstrijd die ze dit seizoen hebben gespeeld. Het team zit normaal goed in elkaar en ze hebben een geweldig seizoen, maar je speelt niet voor niets bij NEC", aldus Van der Vaart.
De analist vervolgde zijn betoog: "Als de tegenstander goed speelt, zoals AZ nu deed, dan zijn het hele simpele voetballers. Van die verdediger, Sandler, dacht ik dat hij veel potentie had. Hij was vandaag echter dramatisch, net als vorige week. Dan zie je gewoon dat ze gewoon tekortkomen."
