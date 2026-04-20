Rafael van der Vaart fileert NEC: 'Dan zijn het hele simpele voetballers'

20 april 2026, 07:25
Rafael van der Vaart
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Rafael van der Vaart is totaal niet onder de indruk van de manier waarop NEC zich zondagavond heeft gepresenteerd. De analist concludeerde dat Dick Schreuder eigenlijk over 'hele simpele voetballers' beschikte op het moment dat de druk toenam.

Dat vertelde de analist in het programma Studio Voetbal, dat volledig in het teken stond van de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1): "Het is een verdiende overwinning voor AZ. Je kon zien dat zij vorig jaar al een finale hadden gespeeld; dat merkte je aan het begin van de wedstrijd. Als je kijkt naar de spanning en hoe spelers een bal aannamen, dan was AZ vanaf de eerste minuut veel beter dan NEC."

Van der Vaart had veel meer verwacht van de ploeg van Schreuder: "NEC stelde echt teleur. Het was de allerslechtste wedstrijd die ze dit seizoen hebben gespeeld. Het team zit normaal goed in elkaar en ze hebben een geweldig seizoen, maar je speelt niet voor niets bij NEC", aldus Van der Vaart.

De analist vervolgde zijn betoog: "Als de tegenstander goed speelt, zoals AZ nu deed, dan zijn het hele simpele voetballers. Van die verdediger, Sandler, dacht ik dat hij veel potentie had. Hij was vandaag echter dramatisch, net als vorige week. Dan zie je gewoon dat ze gewoon tekortkomen."

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

Lees ook:
ESPN

NEC is woedend op Wouter Goes na incident met Jasper Cillessen

  • Gisteren, 18:44
  • Gisteren, 18:44
  • 6
Willem van Hanegem met De Kuip

Willem van Hanegem hekelt berichtgeving ESPN over Ajax: ‘Allemaal enge gasten!’

  • Gisteren, 07:55
  • Gisteren, 07:55
  • 8
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De reactie van Rafael doet de prestatie van de spelers van AZ tekort. AZ was beter en NEC kan gewoon 2e worden in de competitie…mét deze spelers!

NEC gaat geen tweede worden en Feyenoord ook niet en voor de rest gaan we het zien. Voor de 2e tot en met de 5e van de competitie zijn de resterende wedstrijden de dood of de gladiolen.

De reactie van Rafael doet de prestatie van de spelers van AZ tekort. AZ was beter en NEC kan gewoon 2e worden in de competitie…mét deze spelers!

NEC gaat geen tweede worden en Feyenoord ook niet en voor de rest gaan we het zien. Voor de 2e tot en met de 5e van de competitie zijn de resterende wedstrijden de dood of de gladiolen.

AZ - NEC

AZ
5 - 1
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Philippe Sandler

Philippe Sandler
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 29 jaar (10 feb. 1997)
Positie: V (C)
