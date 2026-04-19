Teruglezen | Hoe de jonkies van AZ het ervaren NEC verpulverde in de finale

Wie legt beslag op de KNVB Beker 2025/26: wordt het AZ of tóch N.E.C.? Vandaag krijgen we eindelijk het antwoord, als om 18.00 uur in De Kuip in Rotterdam de finale dan eindelijk gaat beginnen. Beide finalisten waren er de afgelopen seizoenen al dichtbij: AZ verloor vorig jaar na strafschoppen de eindstrijd van Go Ahead Eagles, terwijl N.E.C. een jaar eerder maar net werd verslagen door Feyenoord (1-0). In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de bekerfinale AZ - N.E.C.

LIVE finale KNVB Beker: AZ - NEC Sorteer op: Laatste Oudste 90+6' - Einde wedstrijd (5-1) Makkelie fluit af. De ontlading bij AZ is gigantisch. Het bekertrauma van vorig jaar is officieel verdreven. ⚽ 90+5' - Het geluk kan niet op (5-1) BREAKING De man die vandaag wel belangrijk was maar nog niet scoorde pikt nog even zijn goaltje mee. Troy Parrot schiet de 5-1 binnen. Wat een wedstrijd van AZ. 90+3' - Schot van Parrot (4-1) De Ierse spits probeert het nog van afstand, maar de bal gaat over. ⚽ 90+1' - Alsnog AZ (4-1) BREAKING In de blessuretijd is daar dan toch nog de 4-1. Niemand minder dan de veelbesproken Kees Smit maakt hem af. Na een gewonnen duel van Parrot belandt de bal bij de jonge middenvelder. Hij spelt Lebreton uit en werkt de bal over Cillessen heen. De ontlading op de bank is groot, waar Koopmeiners en Echteld elkaar omhelzen. 90' - Nog vijf minuten (3-1) De extra tijd van de tweede helft bedraagt minimaal vijf minuten. Is het genoeg voor NEC om nog wat terug te doen? 85' - AZ lijkt wedstrijd in het slot te gooien (3-1) Een bizarre rush van Dijkstra, een redding van Cillessen en de rebound van Mijnans. Even leek het gespeeld te zijn, maar Parrot staat met zijn knie buitenspel. Het geloof in Nijmegen blijft leven. 82' - Poging Smit (3-1) Kees Smit probeert het zelf. Na een lange dribbel schiet hij enigszins wild de bal naast en over de goal van Cillessen. ⚽ 78' - Goal voor NEC (3-1) BREAKING Daar doen de Nijmegenaren eindelijk wat terug. Een goede corner van Chery belandt op het hoofd van Ogawa, die door zijn perfecte timing goed binnen kan koppen. 78' - Vrije trap NEC (3-0) Chery schiet de bal in de muur. Een corner voor NEC. 76' - Spel hervat (3-0) Na een korte onderbreking is het spel weer hervat, de klok is een paar minuten terug gezet om de onderbreking te corrigeren. 77' - Spel tijdelijk stilgelegd (3-0) Een opmerkelijk moment. Makkelie ontvangt telefoon aan de zijkant van het veld. Het spel wordt tijdelijk stil gelegd wegens informatie dat er iets staat te gebeuren met vuurwerk. 🟨 75' - Geel voor Sandler (3-0) De verdediger van NEC moet aan de handrem trekken zodat Jensen er niet vandoor gaat. 🔄 75' - Alles of niets bij NEC (3-0) Sano, Fonville en Linssen verlaten het veld voor drie aanvallers. El Kachati, Danilo en Ogawa komen binnen de lijnen. ⚽ 73' - Koopmeiners deelt mokerslag uit (3-0) BREAKING Peer Koopmeiners doet het. Hij revancheert zijn handsbal van vorig jaar door de bal ijskoud over Cillessen heen te stiften. De goal werd ingeluid door een fout van Sandler op het middenveld. 🔄 69' - Wissel bij AZ (2-0) Het hing al even in de lucht, maar Clasie verlaat het veld. Van Duijl is zijn vervanger. Laad meer