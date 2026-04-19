Ontgoocheling bij NEC: 'We zijn overklast door AZ'

19 april 2026, 21:14
NEC / Sami Ouaissa
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De ontgoocheling is groot bij NEC na de harde nederlaag tegen AZ (5-1) in de bekerfinale. Sami Ouaissa zag dat zijn ploeg overklast werd door de Alkmaarders, zo vertelt hij in gesprek met verslaggever Silven Potters van FCUpdate.

"We verliezen een finale, dus ik denk dat het vanzelfsprekend is hoeveel pijn dit doet. Dit is heel pijnlijk. We hebben vanaf minuut één niet thuisgegeven", stelt Ouaissa. "Ik denk dat we geen enkel moment in de wedstrijd in ons spel zijn gekomen, op een korte fase na rust na. Vandaag zijn we gewoon overklast door AZ."

Ouaissa, een van de uitblinkers van dit seizoen aan de kant van NEC, vindt het met name pijnlijk voor de supporters. Die waren luid en duidelijk aanwezig en zorgden met verschillende sfeeracties voor een prachtige ambiance in De Kuip: "We zijn onze supporters erg dankbaar en hadden hen graag een prijs gegeven. Dat was ons doel."

Nu NEC de bekerfinale opnieuw verloren heeft, zal de ploeg van Dick Schreuder via de reguliere competitie een ticket voor Europees voetbal moeten bemachtigen. NEC maakt daarvoor een goede kans, want de club staat er met een derde plaats op de ranglijst uitstekend voor.

Verdeling Europese tickets

Nummer 1: Plaatsing Champions League league (PSV)
Nummer 2: Plaatsing Champions League
Nummer 3: derde voorronde Champions League
Nummer 4: tweede voorronde Europa League
Nummer 5 t/m 8: play-offs voor deelname aan tweede voorronde van de Conference League
Winnaar beker: Plaatsing Europa League

AZ - NEC

AZ
5 - 1
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
28
6
2024/2025
NEC
34
7
2023/2024
Roda
21
2

