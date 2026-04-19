Ontgoocheling bij NEC: 'We zijn overklast door AZ'

De ontgoocheling is groot bij NEC na de harde nederlaag tegen AZ (5-1) in de bekerfinale. zag dat zijn ploeg overklast werd door de Alkmaarders, zo vertelt hij in gesprek met verslaggever Silven Potters van FCUpdate.

"We verliezen een finale, dus ik denk dat het vanzelfsprekend is hoeveel pijn dit doet. Dit is heel pijnlijk. We hebben vanaf minuut één niet thuisgegeven", stelt Ouaissa. "Ik denk dat we geen enkel moment in de wedstrijd in ons spel zijn gekomen, op een korte fase na rust na. Vandaag zijn we gewoon overklast door AZ."

Ouaissa, een van de uitblinkers van dit seizoen aan de kant van NEC, vindt het met name pijnlijk voor de supporters. Die waren luid en duidelijk aanwezig en zorgden met verschillende sfeeracties voor een prachtige ambiance in De Kuip: "We zijn onze supporters erg dankbaar en hadden hen graag een prijs gegeven. Dat was ons doel."

Nu NEC de bekerfinale opnieuw verloren heeft, zal de ploeg van Dick Schreuder via de reguliere competitie een ticket voor Europees voetbal moeten bemachtigen. NEC maakt daarvoor een goede kans, want de club staat er met een derde plaats op de ranglijst uitstekend voor.

Verdeling Europese tickets

Nummer 1: Plaatsing Champions League league (PSV)

Nummer 2: Plaatsing Champions League

Nummer 3: derde voorronde Champions League

Nummer 4: tweede voorronde Europa League

Nummer 5 t/m 8: play-offs voor deelname aan tweede voorronde van de Conference League

Winnaar beker: Plaatsing Europa League