Brighton & Hove Albion vraagt megabedrag voor Van Hecke

Brighton & Hove Albion zit hoog in de boom als het gaat om . De centrale verdediger staat in de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur, maar de Londense club zal diep in de buidel moeten tasten om de Oranje-international in huis te halen.

Brighton wil volgens het Algemeen Dagblad namelijk een bedrag van ruim zestig miljoen euro ontvangen voor Van Hecke. Een eerste bod van Tottenham, vermoedelijk van ongeveer 46 miljoen euro, is dan ook afgewezen door The Seagulls.

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De interesse komt niet uit de lucht vallen. Van Hecke werkte tussen 2022 en 2024 bij Brighton nauw samen met de huidige Spurs-trainer Roberto De Zerbi, die graag met de verdediger herenigd wil worden. Met de renovatie van zijn selectie hoopt de Italiaan volgend seizoen beter te presteren dan afgelopen jaar. Tottenham ontliep onlangs ternauwernood degradatie.

Bij Van Heckes oude club NAC Breda volgt men het nieuws uit Engeland met bovengemiddelde belangstelling. De Bredanaars hebben recht op 7,5 procent van de transfersom als de verdediger daadwerkelijk verkocht wordt, zo meldt clubwatcher Joost Blaauwhof van Voetbal International op X.