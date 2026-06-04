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Brighton & Hove Albion vraagt megabedrag voor Van Hecke

4 juni 2026, 15:03
Brighton & Hove Albion vraagt megabedrag voor Van Hecke
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Brighton & Hove Albion zit hoog in de boom als het gaat om Jan Paul van Hecke. De centrale verdediger staat in de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur, maar de Londense club zal diep in de buidel moeten tasten om de Oranje-international in huis te halen.

Brighton wil volgens het Algemeen Dagblad namelijk een bedrag van ruim zestig miljoen euro ontvangen voor Van Hecke. Een eerste bod van Tottenham, vermoedelijk van ongeveer 46 miljoen euro, is dan ook afgewezen door The Seagulls.

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De interesse komt niet uit de lucht vallen. Van Hecke werkte tussen 2022 en 2024 bij Brighton nauw samen met de huidige Spurs-trainer Roberto De Zerbi, die graag met de verdediger herenigd wil worden. Met de renovatie van zijn selectie hoopt de Italiaan volgend seizoen beter te presteren dan afgelopen jaar. Tottenham ontliep onlangs ternauwernood degradatie.

Bij Van Heckes oude club NAC Breda volgt men het nieuws uit Engeland met bovengemiddelde belangstelling. De Bredanaars hebben recht op 7,5 procent van de transfersom als de verdediger daadwerkelijk verkocht wordt, zo meldt clubwatcher Joost Blaauwhof van Voetbal International op X.

Vind jij dat Jan Paul van Hecke de overstap naar Tottenham Hotspur moet maken?

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Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 25 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
36
3
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0
2022/2023
Brighton
2
0

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