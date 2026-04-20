Farioli op titelkoers: Porto deelt mokerslag uit in Portugese titelstrijd

Francesco Farioli heeft zondagavond opnieuw een grote stap gezet richting de landstitel met FC Porto. Door een zakelijke 2-0 overwinning op Tondela vergroot de Portugese koploper het gat met de concurrentie, waardoor het kampioenschap de ploeg van Farioli nauwelijks nog kan ontgaan.

Onder leiding van Farioli is Porto bezig aan een uitstekend seizoen. De koploper doet het dit seizoen in eigen land overal goed. FC Porto staat bovenaan in de competitie en zit ook nog in de halve finale van de beker. Daardoor maakt de club nog steeds kans op twee prijzen.

Artikel gaat verder onder video

FC Porto staat dit seizoen vooral bekend om hoe sterk het verdedigt. Na 30 wedstrijden heeft de ploeg pas 14 tegendoelpunten gekregen in de competitie, en dat zegt genoeg. Als Porto de bal kwijtraakt, zet het meteen druk met het hele team. De ploeg wil de bal zo snel mogelijk terug en geeft de tegenstander eigenlijk geen tijd om rustig op te bouwen. Dat maakt Porto heel lastig om tegen te spelen.

VAR-moment en gemiste strafschop

Zondagavond begon FC Porto nog wat stroef aan de wedstrijd. In de eerste helft had de ploeg moeite om echt grote kansen te creëren, tot het in de 36ste minuut ineens een uitgelezen mogelijkheid kreeg. In eerste instantie leek het geen penalty, maar na overleg met de VAR ging de scheidsrechter toch naar de stip. Alan Varela nam de strafschop, maar wist die niet te benutten.

Gouden wissel

Na rust kwam Porto beter uit de kleedkamer. Trainer Francesco Farioli greep in en bracht Gabri Veiga binnen de lijnen, en dat pakte goed uit. Al snel, in de 49ste minuut, stond hij op de juiste plek en tikte hij van dichtbij de 1-0 binnen.

Ongeveer een kwartier later viel ook de 2-0. Na een rommelige situatie kwam de bal via een verdediger van Tondela voor de voeten van Victor Froholdt. Die ging goed langs zijn man en schoot de bal knap door de benen van een verdediger in de lange hoek, waarmee hij de wedstrijd besliste.

Gat met Benfica en Sporting definitief geslagen?

Door de overwinning doet FC Porto goede zaken op de ranglijst. De ploeg van Francesco Farioli staat nu op 79 punten uit 30 wedstrijden. Benfica won eerder op de avond met 1-2 van Sporting CP, waardoor het gat met de nummer twee is opgelopen tot 7 punten. Met nog vier speelrondes te gaan komt de titel steeds dichterbij. Sporting staat derde met 71 punten en heeft nog een inhaalwedstrijd tegoed, maar ook die concurrent lijkt de koploper niet meer echt te kunnen inhalen.