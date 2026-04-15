Opvallend: 'Farioli wil voormalig Ajax-banneling Tahirovic naar Porto halen'

15 april 2026, 15:30
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Porto heeft bij het Brøndby IF geïnformeerd naar Benjamin Tahirovic, zo meldt het Bosnische Reprezentacija. De interesse is enigszins opvallend, aangezien de middenvelder vorig seizoen bij Ajax onder huidig Porto-trainer Francesco Farioli nauwelijks in actie kwam.

Ajax nam Tahirovic in de beruchte transferzomer van 2023 voor ruim 7 miljoen euro over van AS Roma. In zijn debuutseizoen, waarin Ajax een bijzonder onrustig jaar beleefde met onder meer het vertrek van Sven Mislintat en Maurice Steijn, kwam de Bosniër in alle competities 37 keer in actie. In de voorbereiding op zijn tweede seizoen, waarin Farioli als trainer werd aangesteld, werd Tahirovic echter samen met Silvano Vos, Owen Wijndal en Borna Sosa verbannen uit de kleedkamer.

Toen een zomerse transfer uitbleef voor Tahirovic, werd hij wel weer bij de selectie van Farioli gehaald. De middenvelder zou voor de winterstop uiteindelijk twee keer in actie komen voor de Amsterdammers, maar februari kwam het alsnog tot een vertrek. Ajax nam daarbij een flink verlies op de koop toe: Tahirovic vertrok voor minder dan de helft van het aankoopbedrag naar Brøndby.

In Denemarken werd Tahirovic recent uit de selectie gezet, maar inmiddels is hij weer in genade aangenomen. Volgens bovengenoemd medium was er afgelopen winterstop al de nodige interesse in de Bosniër, maar kwam Brøndby er met respectievelijk Celtic en Espanyol niet uit. Inmiddels lonkt dus een hereniging met Farioli. Porto zou afgelopen maandag formeel contact hebben opgenomen met de Deense club, maar van een concreet bod zou vooralsnog geen sprake zijn.

➡️ Meer nieuws over Francesco Farioli

Lees ook:
Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

  • vr 3 april, 19:46
  • 3 apr. 19:46
  • 7
FC Porto-trainer Francesco Farioli

Farioli genoemd bij Chelsea én Manchester United

  • vr 3 april, 13:25
  • 3 apr. 13:25
  • 1
Oussama Targhalline van Feyenoord en Francesco Farioli van FC Porto

Farioli maakte van Targhalline een ‘zes’

  • wo 1 april, 12:24
  • 1 apr. 12:24
Francesco Farioli

Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 37 jaar (10 apr. 1989)

Meer info

Stand Primeira Liga 2025/2026

Primeira Liga
GS
DS
PT
1
Porto
29
45
76
2
Sporting
28
56
71
3
Benfica
29
43
69
4
Braga
28
28
52
5
Famalicão
29
11
47

