Bart Schreuder (42) heeft zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal te pakken. Het jongere broertje van Dick Schreuder (N.E.C.) en Alfred Schreuder (Al-Diraiyah) is woensdag gepresenteerd als de nieuwe coach van FC Den Bosch.

FC Den Bosch maakte enkele maanden geleden bekend dat het contract van huidig hoofdtrainer Ulrich Landvreugd niet werd verlengd. Sindsdien zijn een aantal mogelijke opvolgers de revue gepasseerd: Bas Sibum, Peter Uneken en Rob Penders. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) onthulde begin deze maand echter dat ook Schreuder in beeld was.

'Herkenbaar en aanvallend voetbal spelen'

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is de knoop doorgehakt en gaat Den Bosch definitief in zee met Schreuder. "De gesprekken met FC Den Bosch waren vanaf het begin energiek en inspirerend. De richting die de club heeft ingezet spreekt me enorm aan en past goed bij hoe ik naar voetbal kijk. Ik heb vooral heel veel zin om hier als hoofdtrainer aan de slag te gaan. We gaan voortbouwen op wat er al staat en spelers én team blijven ontwikkelen. Mijn ambitie is duidelijk: herkenbaar en aanvallend voetbal spelen met een ploeg die initiatief neemt en zowel aanvallend als verdedigend als een collectief opereert", zegt de trainer in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Bart heeft ons overtuigd met zijn voetbalvisie, energie en persoonlijkheid. Gedurende het traject groeide het vertrouwen in elkaar steeds verder", laat technisch manager Jesper Gudde van FC Den Bosch op zijn beurt weten. "De uitgebreide analyse over zijn trainersstijl en capaciteiten, stemde ons zeer positief. Wij geloven dat Bart perfect past bij de volgende fase van de club en dat hij onze gewenste speelstijl naar een hoger niveau kan tillen", aldus Gudde.

Dick Schreuder ziet zichzelf terug in broertje Bart

Bart Schreuder was eerder actief als assistent-trainer bij Al-Ain en Al-Nasr. Dit jaar loopt hij stage bij zijn oudere broer Dick in Nijmegen, binnenkort hoopt hij zijn hoogste trainerspapiertje binnen te hebben. “Ik zie in Bart een aantal dingen van mezelf terug. De directheid en de rust kunnen bewaren. Ik moet zeggen dat hij indruk op mij heeft gemaakt in hoe hij training geeft. Hij heeft bij Barneveld een poosje onder mij gespeeld en er zijn ook jongens die daar onder mij én onder Bart hebben gespeeld. Van hen kreeg ik te horen dat hij veel op mij lijkt en dat kan ik nu alleen maar bevestigen”, zei Dick Schreuder recent nog tegen De Gelderlander.