FC Utrecht slaat slag en houdt ‘Erling Haaland’ binnenboord

FC Utrecht heeft ook komend seizoen de beschikking over Artem Stepanov, zo maken de Domstedelingen vrijdagochtend bekend. De achttienjarige spits, die qua uiterlijk wat wegheeft van Manchester City-spits Erling Haaland, wordt voor een extra seizoen gehuurd van Bayer Leverkusen. Bovendien heeft Utrecht een koopoptie bedongen.
Stepanov speelt sinds de winterstop in de Galgenwaard, waar hij enige periode moest wennen. Momenteel verkeert de Oekraïense aanvaller in goede vorm: hij maakte vier goals en gaf één assist. FC Utrecht is overtuigd geraakt om de jongeling nóg een seizoen te huren.
De Domstedelingen hebben bovendien een koopoptie bedongen op Stepanov. De 1.92 lange spits heeft het naar zijn zin in Utrecht. “Ik ben blij dat ik de afgelopen wedstrijden ook meer ben gaan scoren, al moet ik zeggen dat ik die goals voor een groot deel te danken heb aan het team”, zei hij tegenover de clubkanalen.
“We gaan er alles aan doen om het seizoen goed af te sluiten en hopelijk via de play-offs Europees voetbal te behalen,” sluit Stepanov af. “Ik wil de supporters enorm bedanken voor de steun die ik de afgelopen periode heb mogen ontvangen. Ik kijk enorm uit naar de komende tijd in Utrecht.”
