FC Utrecht slaat slag en houdt ‘Erling Haaland’ binnenboord

17 april 2026, 09:55
Artem Stepanov
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

FC Utrecht heeft ook komend seizoen de beschikking over Artem Stepanov, zo maken de Domstedelingen vrijdagochtend bekend. De achttienjarige spits, die qua uiterlijk wat wegheeft van Manchester City-spits Erling Haaland, wordt voor een extra seizoen gehuurd van Bayer Leverkusen. Bovendien heeft Utrecht een koopoptie bedongen.

Stepanov speelt sinds de winterstop in de Galgenwaard, waar hij enige periode moest wennen. Momenteel verkeert de Oekraïense aanvaller in goede vorm: hij maakte vier goals en gaf één assist. FC Utrecht is overtuigd geraakt om de jongeling nóg een seizoen te huren.

De Domstedelingen hebben bovendien een koopoptie bedongen op Stepanov. De 1.92 lange spits heeft het naar zijn zin in Utrecht. “Ik ben blij dat ik de afgelopen wedstrijden ook meer ben gaan scoren, al moet ik zeggen dat ik die goals voor een groot deel te danken heb aan het team”, zei hij tegenover de clubkanalen.

“We gaan er alles aan doen om het seizoen goed af te sluiten en hopelijk via de play-offs Europees voetbal te behalen,” sluit Stepanov af. “Ik wil de supporters enorm bedanken voor de steun die ik de afgelopen periode heb mogen ontvangen. Ik kijk enorm uit naar de komende tijd in Utrecht.”

Artem Stepanov

Artem Stepanov
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 18 jaar (10 aug. 2007)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
11
4
2025/2026
Nürnberg
13
0
2025/2026
Nürnberg II
1
1
2024/2025
Leverkusen
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44
9
Groningen
30
5
42

