Groep B: Gastheer aast op primeur, maar twee andere landen zijn favoriet

FCupdate neemt in aanloop naar het grootste Wereldkampioenschap voetbal ooit alle twaalf groepen één voor één onder de loep. Vandaag is de beurt aan groep B, waarin Canada als één van de drie gastlanden van deze editie is ingedeeld bij de organisator van het vorige WK, Qatar en twee Europese landen favoriet lijken voor een plek in de volgende ronde.

Als gastland is Canada automatisch geplaatst voor de editie van 2026. Bij de derde WK-deelname in de historie hoopt het land voor het eerst de poulefase eens te overleven. Bij de vorige poging, het toernooi van 2022 in Qatar, zat de loting niet bepaald mee. Met Marokko en Kroatië trof men in de groep liefst twee latere halvefinalisten, voeg daar ook België nog eens bij en het mag geen verrassing heten dat Canada puntloos onderaan eindigde.

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Dit jaar lijkt Canada een gunstiger loting te hebben, met Zwitserland, Bosnië en Herzegovina en Qatar als tegenstanders. Favoriet in de poule lijkt het gastland echter niet te zijn; die status lijkt weggelegd voor de twee Europese landen waarbij men ingedeeld is. Bosnië maakte indruk door in de play-offs af te rekenen met Wales en vervolgens viervoudig wereldkampioen Italië, dat na strafschoppen op de knieën werd gedwongen. De Zwitsers wisten op hun beurt op de laatste drie WK's (2014, 2018 en 2022) telkens de poulefase te overleven. Op het toernooi daarvoor, dat van 2010, werd in de poulefase bovendien gewonnen van de latere wereldkampioen, Spanje, al bleek dat dus niet voldoende voor een plek in de volgende ronde.

Qatar: dark horse of struikelblok?

En dan is er nog Qatar, dat zich drieënhalf jaar na het WK-debuut in eigen land nu voor het eerst op eigen kracht heeft weten te plaatsen. Het land staat inmiddels onder leiding van Julen Lopetegui, die met een vertraging van acht jaar alsnog zijn eerste eindronde mee gaat maken. Dat zit zo: Lopetegui zou in 2018 als bondscoach van Spanje naar het WK gaan, maar de Spaanse voetbalbond zette hem twee dagen voor de eerste poulewedstrijd (!) onverbiddelijk op straat, toen bekend werd dat de trainer na het toernooi aan de slag zou gaan bij Real Madrid. Op het vorige WK zat Qatar in de groep bij onder meer het Nederlands elftal en werd het land uiteindelijk puntloos laatste. Ook dit jaar lijkt Qatar zich weinig illusies te hoeven maken op een plek in de volgende ronde, maar het land zal op z'n minst voor het eerst in de historie een punt willen veroveren. Als dat lukt kan het in ieder geval een struikelblok vormen voor de andere drie groepsgenoten.

Welke landen in poule B bereiken de volgende ronde?

De nummers 1 en 2 van elke poule plaatsen zich automatisch voor de zestiende finales van het WK. Daarnaast gaan van alle twaalf nummers 3 de beste acht óók door naar de volgende ronde. Of er twee of drie landen uit poule B doorgaan naar de laatste 32, hangt dus af van de stand in elke poule.

Speelschema Groep B

12 juni, 21.00 uur: Canada - Bosnië en Herzegovina in Toronto

13 juni, 21.00 uur: Qatar - Zwitserland in San Francisco

18 juni, 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië en Herzegovina in Los Angeles

19 juni, 00.00 uur: Canada - Qatar in Vancouver

24 juni, 21.00 uur: Zwitserland - Canada in Vancouver

24 juni, 21.00 uur: Bosnië en Herzegovina - Qatar in Seattle