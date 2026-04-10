Qatar vier jaar na WK-debuut 'op eigen kracht' terug op het hoogste podium

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Qatar.

Een kleine vier jaar na het WK-debuut maakt Qatar zich op voor zijn tweede deelname aan een mondiaal eindtoernooi. Waar het land voor de editie van 2022 nog automatisch gekwalificeerd was als gastland, slaagde Qatar er nu in om het WK op eigen kracht te bereiken.

Dat deed Qatar door de drie Aziatische kwalificatieronden te overleven. In de eerste groepsronde eindigde het land bovenaan in een poule met Koeweit, India en Afghanistan. In de tweede groepsronde werd het land vervolgens slechts vierde in een poule van zes, achter Iran, Oezbekistan en de Verenigde Arabische Emiraten. In de beslissende vierde ronde hield Qatar de VAE en Oman echter achter zich, waardoor men zich op mag maken voor de tweede WK-deelname in de historie.

Lopetegui staat na acht jaar alsnog voor WK-debuut

Qatar stelde in mei 2025 niemand minder dan Julen Lopetegui (59) aan als bondscoach. De Spaanse oud-keeper (die als reserve achter Andoni Zubizarreta en Santiago Cañizares geen minuut in actie kwam op het WK van 1994) staat daardoor alsnog voor zijn eerste WK-eindronde als trainer. Dat leek Lopetegui al in 2018 te gaan maken, toen hij zich met Spanje kwalificeerde voor de eindronde in Rusland. Twee dagen voor de eerste poulewedstrijd, tegen buurland Portugal, zette de Spaanse bond de bondscoach echter keihard aan de kant toen Real Madrid bekendmaakte dat het Lopetegui had aangesteld als hoofdtrainer voor het aankomende seizoen.

Lopetegui zou uiteindelijk maar kort werkzaam zijn bij De Koninklijke. In oktober werd een 5-1 nederlaag in de Clásico tegen Barcelona hem fataal. Lopetegui revancheerde zich vervolgens bij Sevilla, dat hij in 2020 naar de eindzege in de Europa League leidde. Daarna werkte hij in Engeland (Wolverhampton Wanderers en West Ham United), alvorens in te gaan op het aanbod van Qatar.

Programma WK 2026

Qatar begint de poulefase met een wedstrijd tegen Zwitserland, gevolgd door ontmoetingen met gastland Canada en Bosnië-Herzegovina.

Speelschema Qatar (Groep A):

13 juni - 21.00 uur: Qatar - Zwitserland in Santa Clara

19 juni - 00.00 uur: Canada - Qatar in Vancouver

24 juni - 21.00 uur: Bosnië-Herzegovina - Qatar in Seatlle

Qatar roemloos uitgeschakeld op WK in eigen land

Op het WK van 2022 mocht Qatar dus als gastland zijn WK-debuut maken. Het land deed er alles aan om goed voor de dag te komen, wat drie jaar voor het toernooi leidde tot een imposante eindzege op het Aziatisch Kampioenschap. Het bleek uiteindelijk tevergeefs: in poule A verloor Qatar van achtereenvolgens Ecuador (0-2), Senegal (1-3) en Nederland (2-0), waardoor het gastland met nul punten en een doelsaldo van -6 onderaan in de poule eindigde.

Dat de FIFA besloot om het WK van 2022 aan Qatar toe te kennen zorgde bovendien voor de nodige controverse. Zo moest het toernooi vanwege de hoge temperaturen in de zomermaanden worden verplaatst naar november en december, en zelfs toen moesten gigantische airco's de hitte in de stadions beheersbaar houden - niet bepaald goed voor het milieu. Meer beroering ontstond echter door de mensenrechtensituatie in het land én de rel rond de One Love-aanvoerdersbanden waarmee een aantal landen (waaronder Nederland) zich wilde uitspreken voor inclusiviteit en tegen discriminatie. Al deze zaken hebben het imago van Qatar in een deel van de wereld bepaald geen goed gedaan.

Bekende namen bij Qatar

Het leeuwendeel van de selectie van Lopetegui is actief in de eigen Qatar Stars League. De competitie geldt nog altijd als een populaire bestemming voor bekendere voetballers in de herfst van hun carrière. Zo spelen meerdere internationals, waaronder recordinternational en aanvoerder Akram Afif (29), bij Al-Sadd samen met spelers als Roberto Firmino, Romain Saïss en onze 'eigen' Javairô Dilrosun. Bij Al-Gharafa, waar Wesley Sneijder zijn profcarrière afsloot, vinden we naast spelers als de Algerijn Yacine Brahimi (onder meer ex-FC Porto) en voormalig Real Madrid-spits Joselu (beiden 36) ook Mohammed Muntari (32). De geboren Ghanees werd al in 2014 genaturaliseerd tot Qatarees en tekende op de vorige eindronde voor de eerste en vooralsnog enige WK-treffer van het land.