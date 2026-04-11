Zwitserland aast met ervaren krachten op vierde WK-knock-outfase op rij



Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Zwitserland.

Zwitserland wist zich betrekkelijk eenvoudig te plaatsen voor wat alweer de zesde opeenvolgende WK-deelname wordt. In een kwalificatiepoule met Kosovo, Slovenië en Zweden eindigde de ploeg van bondscoach Murat Yakin (die al sinds 2021 aan het roer staat) ongeslagen bovenaan, waarbij vooral het lage aantal tegendoelpunten (twee in zes duels) in het oog springt. Op het EK van 2024 zorgden de Zwitsers nog voor een bescheiden stuntje, door titelverdediger Italië in de achtste finales uit te schakelen. In de daaropvolgende ronde sneuvelde het land pas na strafschoppen tegen de latere finalist Engeland.

Programma WK 2026

Voor de Zwitsers begint het WK met een wedstrijd tegen de organisator van het vorige eindtoernooi: Qatar. Daarna treft men achtereenvolgens Bosnië-Herzegovina en gastland Qatar.

Speelschema Zwitserland (Groep A)

13 juni - 21.00 uur: Qatar - Zwitserland in Santa Clara

18 juni - 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië-Herzegovina in Inglewood

24 juni - 21.00 uur: Zwitserland - Canada in Vancouver

WK-historie: Zwitsers gaan voor vierde knock-outfase op rij

Zwitserland is dit jaar voor de dertiende keer present op een WK-eindronde. Het land debuteerde reeds in 1934 en was ook present in 1938, 1950 en 1954. Dat laatste toernooi werd ook in Zwitserland gehouden, waarbij het gastland net als in 1934 en 1938 strandde in de kwartfinale - nog altijd het beste resultaat ooit.

Na het mislopen van het WK van 1958 in Zweden wist Zwitserland in 1962 (Chili) en 1966 (Engeland) wel weer te plaatsen, maar werd telkens de groepsfase niet overleefd. Daarna brak een lange WK-droogte aan: van de negen daaropvolgende toernooien wist Zwitserland zich enkel voor de eindronde van 1994 (in de Verenigde Staten) te kwalificeren. Mede door een afgetekende zege op groepswinnaar Roemenië (1-4) werden de achtste finales bereikt, maar daarin was Spanje te sterk (3-0).

Zwitserland wist zich vervolgens niet te plaatsen voor de eindrondes van 1998 en 2002, maar is sinds het toernooi van 2006 in Duitsland steevast van de partij. Op vier van de vijf laatste WK's overleefden de Zwitsers de poulefase, om in de achtste finales vervolgens te sneuvelen tegen achtereenvolgens Oekraïne (2006), Argentinië (2014), Zweden (2018) en Portugal (2022). Vooral aan die laatste wedstrijd bewaart men in Zwitserland slechte herinneringen: mede dankzij een hattrick van een ontketende Gonçalo Ramos werd het maar liefst 6-1 voor de Portugezen.

Wat verder opvalt aan de recente WK-historie van Zwitserland is het toernooi van 2010. Daar werd als enige in de huidige reeks níet de knock-outfase bereikt, ondanks het feit dat de eerste groepswedstrijd een 1-0 zege op de latere wereldkampioen Spanje opleverde. Door een nederlaag tegen Chili en een doelpuntloos gelijkspel tegen Honduras werd het land uiteindeolijk derde in de poule en zat het toernooi erop.

Bekende namen bij Zwitserland

De kern van de selectie van Yakin speelt al jaren samen. Tot de meest in het oog springende namen behoort die van aanvoerder Granit Xhaka (33, Sunderland), voor wie dit WK weleens zijn laatste eindtoernooi zou kunnen worden. Dat geldt ook voor zijn leeftijdgenoot Ricardo Rodríguez, die tegenwoordig bij Real Betis speelt maar in Nederland het bekendst zal zijn van zijn periode bij PSV, en buitenspeler Xerdan Shaqiri (34), die in het verleden furore maakte bij onder meer Bayern München en Liverpool maar tegenwoordig bij FC Basel weer terug is in zijn vaderland.

Een aantal andere bekende namen in de Zwitserse selectie gaan vermoedelijk nog wel wat langer mee, zoals doelman Gregor Kobel (28, Borussia Dortmund), verdediger Manuel Akanji (30, Internazionale), middenvelder Denis Zakaria (29, AS Monaco) en aanvaller Breel Embolo (29, Stade Rennais).