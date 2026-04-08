Gastland Canada aast komende zomer op dubbele WK-primeur

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan gastland Canada.

Canada staat als organisator voor de derde WK-deelname in de historie. Omdat het land als gastland automatisch geplaatst is voor de groepsfase, werden sinds vorig jaar zomer enkel oefeninterlands afgewerkt. De laatste wedstrijden 'om het echie' leverden een teleurstelling op: op het toernooi om de Gold Cup werd Canada in de zomer van 2025 in de kwartfinales uitgeschakeld door Guatemala, dat na een 1-1 gelijkspel de strafschoppen beter wist te nemen.

Sindsdien heeft Canada in oefenverband wel een aantal ietwat bemoedigende resultaten geboekt. Vriendschappelijke wedstrijden tegen landen als Roemenië (0-3), Venezuela (0-2) en opnieuw Guatemala (0-1) werden winnend afgesloten, terwijl Colombia en Ecuador op een 0-0 gelijkspel werden gehouden. In de meest recente interlandperiode, in maart, speelden de Canadezen gelijk tegen IJsland (2-2) en Oranje-opponent Tunesië (0-0).

Jesse Marsch moet Canada aan WK-primeur helpen

Bij de eerdere twee WK-deelnames strandde Canada telkens in de poule. Op het toernooi in eigen land moet het nu dan eindelijk eens gaan lukken om de knock-outfase te bereiken. Daartoe werd in mei 2024 de Amerikaan Jesse Marsch (52) aangesteld als bondscoach. Marsch speelde zijn hele actieve loopbaan in zijn vaderland en begon daar ook zijn trainersloopbaan.

In 2015 werd Marsch aangesteld als hoofdtrainer van de New York Red Bulls; daarna deed hij binnen het Red Bull-syndicaat zijn eerste Europese ervaring op. Eerst als assistent van Ralf Rangnick bij RB Leipzig, daarna als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg en kortstondig in Leipzig. Zijn voorlopig laatste klus als clubtrainer beleefde Marsch bij Leeds United, waar hij in februari 2022 werd aangesteld als opvolger van de Chileen Marcelo Bielsa. In zijn debuutjaar slaagde hij erin om de club te behoeden voor degradatie uit de Premier League; in zijn eerste volledige seizoen vielen de resultaten echter tegen, waardoor hij een jaar na zijn aanstelling op straat werd gezet.

Programma WK 2026: Canada ontloopt toplanden

Voor Canada begint het WK op 12 juni, als in Toronto de strijd wordt aangebonden met Bosnië-Herzegovina. Een week later wacht in Vancouver een duel met de organisator van het vorige WK, Qatar. Canada besluit de groepsfase met een tweede wedstrijd in Vancouver, waarin met Zwitserland nóg een Europese tegenstander wordt getroffen.

Speelschema Canada (Groep A):

12 juni - 21.00 uur: Canada - Bosnië-Herzegovina in Toronto

19 juni - 00.00 uur: Canada - Qatar in Vancouver

24 juni - 21.00 uur: Zwitserland - Canada in Vancouver

WK-historie: Canada wacht na zes duels nog altijd op eerste punt

Canada wist zich in 1986 voor het eerst in de historie te kwalificeren voor het WK, dat werd gehouden in Mexico. In een poule met de Sovjetunie, Frankrijk en Hongarije eindigden de Canadezen troosteloos onderaan, met nul punten en een doelsaldo van -5 (nul voor, vijf tegen). Na acht mislukte kwalificatiereeksen volgde pas bij het vorige WK, in 2022, een tweede kans op het hoogste podium.

Ook bij het toernooi in Qatar zat de loting (met twee latere halvefinalisten) echter niet mee. Canada werd gekoppeld aan Marokko, Kroatië en België en verloor alle drie de groepswedstrijden, waardoor het land opnieuw onderaan eindigde in de poule. In de eerste wedstrijd kwam Canada uitstekend voor de dag tegen België, maar miste Alphonso Davies een uitgelezen kans op de eerste Canadese WK-goal ooit, door al vroeg een penalty te missen. Michy Batshuayi bezorgde onze Zuiderburen uiteindelijk een niet geheel verdiende 1-0 zege. In het tweede pouleduel, met Kroatië, wist Davies al na twee minuten wél het net te vinden. Zijn historische treffer bleek uiteindelijk niet voldoende voor een resultaat; de Kroaten wonnen het duel met 4-1. Ook tegen Marokko (1-2) ging Canada vervolgens ten onder, waardoor er na in totaal zes groepswedstrijden nog altijd geen enkel punt werd behaald.

Bekende namen bij Canada

Bovengenoemde Alphonso Davies (25) is vier jaar later nog altijd de grootste naam bij Canada. De linksback beleeft bij zijn club Bayern München echter een seizoen dat ernstig wordt ontregeld door aanhoudend blessureleed, waardoor hij op het moment van schrijven pas in veertien van de 44 afgewerkte duels speelminuten heeft kunnen maken. Behalve Davies zijn dit seizoen nog twee andere Canadese internationals actief in de Champions League. Spits Jonathan David (26) pendelt bij Juventus op en neer tussen bank en basis, terwijl buitenspeler Tajon Buchanan (27), die in het verleden werd gelinkt aan Ajax, bij Villarreal ook geregeld tot de eerste elf behoort. De enige huidige Canadese international met een verleden in Nederland is Cyle Larin (30). Hij beleefde een teleurstellende eerste helft van het huidige seizoen bij Feyenoord, dat de spits huurde van het Spaanse RCD Mallorca. In de winterstop vertrok hij alweer uit De Kuip, om opnieuw verhuurd te worden - aan Championship-club Southampton.