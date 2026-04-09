Bosnië-Herzegovina droomt van WK-glorie na sensatie tegen Italië

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Bosnië-Herzegovina.

Op 31 maart jongstleden brak een enorm volksfeest los in Sarajevo. Bosnië-Herzegovina slaagde er die dag in om viervoudig wereldkampioen Italië na penalty's uit te schakelen in de finale van de Europese play-offs, waardoor het land zich mag gaan opmaken voor de tweede WK-deelname ooit.

Bosnië-Herzegovina is als voetbalnatie relatief 'jong', aangezien het tot 1992 behoorde tot Joegoslavië. Door de oorlog die in dat jaar uitbrak, werd de Bosnische voetbalbond FS BiH pas in 1996 door de FIFA erkend. Sindsdien slaagde Bosnië-Herzegovina er één keer eerder in om een ticket voor een WK-eindronde te bemachtigen.

Bondscoach Barbarez gevormd in de Bundesliga

Sergej Barbarez (54) is de man die Bosnië-Herzegovina als bondscoach naar de tweede WK-deelname ooit wist te leiden. Als aanvaller speelde Barbarez het grootste gedeelte van zijn loopbaan in Duitsland, waar hij tussen 1992 en 2008 uitkwam voor clubs als Borussia Dortmund, Hamburger SV en Bayer Leverkusen. In het seizoen 2000/01 werd Barbarez namens HSV met 22 treffers topscorer van de Bundesliga. Tussen 1998 en 2006 kwam hij bovendien tot 47 interlands voor Bosnië-Herzegovina, waarin hij zeventien keer trefzeker was.

Na zijn actieve loopbaan haalde Barbarez in 2011 het hoogste trainersdiploma, maar het zou nog eens dertien jaar duren tot hij zijn eerste baan als hoofdtrainer zou gaan bekleden. Dat was in april 2024, toen hij het bondscoachschap van zijn vaderland op zich nam. Barbarez leidde Bosnië-Herzegovina in de WK-kwalificatiepoule naar de tweede plaats achter groepswinnaar Oostenrijk. In de play-offs werd vervolgens in de halve finales afgerekend met Wales en in de eindstrijd met Italië. Barbarez mag zich daardoor gaan opmaken voor zijn debuut op een eindronde, iets wat hem als speler nooit lukte.

Programma WK 2026: Bosnië-Herzegovina ziet kansen op knock-outfase

Voor Bosnië-Herzegovina begint het WK met een wedstrijd tegen gastland Canada, daarna treft men achtereenvolgens Zwitserland en Qatar.

Speelschema Bosnië-Herzegovina (Groep A):

12 juni - 21.00 uur: Canada - Bosnië-Herzegovina in Toronto

18 juni - 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië-Herzegovina in Inglewood

24 juni - 21.00 uur: Bosnië-Herzegovina - Qatar in Seattle

WK-historie: debuut smaakt naar meer

Na vier keer gestrand te zijn in de kwalificatiereeks, maakte Bosnië-Herzegovina op het WK van 2014 in Brazilië voor het eerst zijn opwachting op een mondiale eindronde. De eerste WK-wedstrijd ooit leverde een kleine nederlaag op tegen de latere verliezend finalist, Argentinië (2-1). Spits Vedad Ibisevic wist in dat duel wel direct de eerste Bosnische WK-treffer ooit te produceren. In de tweede poulewedstrijd was Nigeria vervolgens nipt te sterk (1-0). De groepsfase werd afgesloten met een 3-1 zege op Iran, door treffers van Edin Dzeko, Miralem Pjanic en Avdija Vrsajevic. Met drie punten eindigt Bosnië-Herzegovina uiteindelijk op de derde plaats, waarmee uitschakeling in de poulefase een feit is.

Bekende namen bij Bosnië-Herzegovina

Twaalf jaar na het WK-debuut is Edin Dzeko nog altijd van de partij bij Bosnië-Herzegovina. De spits, die in zijn hoogtijdagen furore maakte bij clubs als VfL Wolfsburg, Manchester City en AS Roma, vertoont zijn kunsten inmiddels in de 2.Bundesliga bij Schalke 04. Op veertigjarige leeftijd toont Dzeko, met 73 doelpunten in 148 interlands zowel recordinternational als topscorer aller tijden van zijn land, aan dat hij zijn neusje voor doelpunten nog altijd niet verloren is. Zo was hij in de halve finale van de play-offs nog verantwoordelijk voor de gelijkmaker tegen Wales. In de slotfase van de finale tegen Italië liep Dzeko echter een vervelende schouderblessure op, of hij daarvan hersteld is als het WK van start gaat was op het moment van schrijven nog onzeker. Een andere bekende naam in de selectie van Bosnië-Herzegovina is verdediger Sead Kolasinac (32), die in het verleden voor Schalke en Arsenal speelde en tegenwoordig uitkomt voor Atalanta.

Op het middenveld van Barbarez is Benjamin Tahirovic (23) al een jaar of twee verzekerd van een basisplaats. Ajax pikte Tahirovic in de zomer van 2023 voor dik zeven miljoen euro op bij AS Roma, maar zijn verblijf in Amsterdam werd geen doorslaand succes. Na anderhalf jaar werd de middenvelder met een fors verlies verkocht aan het Deense Brøndby IF, waar hij nog altijd actief is.

De selectie van Bosnië-Herzegovina herbergt één speler die op dit moment actief is in de Eredivisie: Esmir Bajraktarevic (21). De buitenspeler van PSV is geboren in de Verenigde Staten en speelde voor dat land zijn jeugdinterlands en zelfs één A-interland, toen hij op achttienjarige leeftijd debuteerde in een vriendschappelijk duel met Slovenië in januari 2024. Later dat jaar besloot Bajraktarevic echter te switchen naar Bosnië-Herzegovina. In september 2024 debuteerde de PSV'er in het Philips Stadion, waar Bosnië-Herzegovina in het kader van de Nations League met 5-2 ten onder ging tegen Nederland. In maart van dit jaar was Bajraktarevic één van de helden van de natie, door tegen Italië de beslissende strafschop te verzilveren waarmee hij het land naar het WK schoot.