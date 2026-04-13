Live voetbal

Officieel: FC Utrecht presenteert Anthony Correia als nieuwe trainer

13 april 2026, 17:08
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

FC Utrecht heeft de komst van Anthony Correia bevestigd. De 46-jarige trainer van Telstar maakt na dit seizoen de overstap naar de Domstad en heeft zich voor drie jaar verbonden aan de club, zo meldt FC Utrecht op de officiële kanalen.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat Telstar en Utrecht een principeakkoord hadden bereikt over de komst van de talentvolle trainer. De overgang van Correia kwam de afgelopen dagen al in een stroomversnelling terecht, maar is nu officieel beklonken nadat de onderlinge ontmoeting met Telstar (4-1 voor Utrecht) achter de rug is.

Artikel gaat verder onder video

Met de deal is naar verluidt een afkoopsom van ruim een half miljoen euro gemoeid. Dat betekent een recorddeal voor Telstar, dat in 1996 375.000 euro ontving voor Arjan de Zeeuw, die naar Barnsley verkaste.

Zodoende wordt Correia dus de opvolger van Ron Jans, die na dit seizoen met pensioen gaat.

Meer interesse

Correia stond al langer op de radar van meerdere clubs. Ook AZ en Sparta hadden interesse, maar FC Utrecht trok uiteindelijk aan het langste eind.

De belangstelling voor Correia kwam absoluut niet uit het niets. De oefenmeester loodste Telstar op zeer verrassende wijze naar de Eredivisie, waar hij de ploeg uit Velsen-Zuid bij vlagen leuk laat voetballen. De promovendus vecht nog tegen degradatie, maar geldt in ieder geval als één van de verrassingen van het seizoen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEC - Feyenoord

Teruglezen | Hoe Feyenoord wéér kostbare punten verspeelde tegen NEC

  • Gisteren, 16:40
  • Gisteren, 16:40
  • 7
Anis Hadj Moussa

Feyenoord laat zege in extremis glippen na late gelijkmaker NEC

  • Gisteren, 16:38
  • Gisteren, 16:38
  • 10
Feyenoord-supporters tegen NEC

Feyenoord-fans laten zich van slechte kant zien in uitwedstrijd tegen NEC

  • Gisteren, 16:14
  • Gisteren, 16:14
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Telstar
Team: Telstar
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (2 mei 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44
9
Groningen
30
5
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws