Officieel: FC Utrecht presenteert Anthony Correia als nieuwe trainer

FC Utrecht heeft de komst van Anthony Correia bevestigd. De 46-jarige trainer van Telstar maakt na dit seizoen de overstap naar de Domstad en heeft zich voor drie jaar verbonden aan de club, zo meldt FC Utrecht op de officiële kanalen.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat Telstar en Utrecht een principeakkoord hadden bereikt over de komst van de talentvolle trainer. De overgang van Correia kwam de afgelopen dagen al in een stroomversnelling terecht, maar is nu officieel beklonken nadat de onderlinge ontmoeting met Telstar (4-1 voor Utrecht) achter de rug is.

Met de deal is naar verluidt een afkoopsom van ruim een half miljoen euro gemoeid. Dat betekent een recorddeal voor Telstar, dat in 1996 375.000 euro ontving voor Arjan de Zeeuw, die naar Barnsley verkaste.

Zodoende wordt Correia dus de opvolger van Ron Jans, die na dit seizoen met pensioen gaat.

Correia stond al langer op de radar van meerdere clubs. Ook AZ en Sparta hadden interesse, maar FC Utrecht trok uiteindelijk aan het langste eind.

De belangstelling voor Correia kwam absoluut niet uit het niets. De oefenmeester loodste Telstar op zeer verrassende wijze naar de Eredivisie, waar hij de ploeg uit Velsen-Zuid bij vlagen leuk laat voetballen. De promovendus vecht nog tegen degradatie, maar geldt in ieder geval als één van de verrassingen van het seizoen.