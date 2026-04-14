Drie Telstar-spelers die met Correia mee kunnen naar FC Utrecht

Een compleet nieuwe speelstijl, voetbalvisie en tactiek: FC Utrecht staat vanaf het seizoen 26/27 een omslag te wachten met de komst van Anthony Correia als nieuwe trainer. De huidige selectie zal dan ook kritisch tegen het licht worden gehouden. FCUpdate zet drie Telstar-spelers op een rij die Correia zou kunnen meenemen naar Stadion Galgenwaard.

Correia heeft de afgelopen seizoenen naam gemaakt in Velsen-Zuid. Ondanks beperkte middelen speelt Telstar onder zijn leiding herkenbaar, aanvallend en attractief voetbal. Dit heeft voor promotie naar de Eredivisie gezorgd, maar ook voor doorsnee voetballers die onder zijn leiding aantoonbaar beter zijn geworden.

Optie 1: Ronald Koeman

Een van die spelers is Ronald Koeman junior. De doelman van Telstar is een bepalende pion binnen de speelstijl van Correia, en dat heeft te maken met zijn voetballende kwaliteiten. Koeman is aan de bal de beste doelman in de Eredivisie. Hij voetbalt bijvoorbeeld een stuk makkelijker dan de huidige FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas.

Daarentegen wordt Barkas, net als veel andere keepers op het hoogste niveau, op de doellijn hoger ingeschat. Voor de speelwijze van Correia is een keeper die voetballend het verschil maakt echter essentieel. In dat geval is de transfervrije Koeman het overwegen waard, al zal de vraag blijven of hij het niveau van een ambitieuze club als FC Utrecht in alle facetten aankan.

Optie 2: Guus Offerhaus

Guus Offerhaus lijkt onhoudbaar voor Telstar. De 25-jarige verdediger is een vaste waarde in de ploeg van Correia en vertrekt na dit seizoen vermoedelijk uit het BUKO Stadion. "Ik hoop na Telstar nog een mooie vervolgstap te maken", gaf Offerhaus in december aan in gesprek met NH Nieuws. "Ik ben de club dankbaar voor de kans in het betaalde voetbal, maar ik zie dit als een tussenstop."

Offerhaus is transfervrij op te pikken en gezien zijn stormachtige ontwikkeling is het niet ondenkbaar dat Correia hem in het vizier heeft. Hij is een ander type verdediger dan de meer statische centrumverdedigers die Utrecht nu in huis heeft, zoals Mike van der Hoorn en Nick Viergever. Offerhaus heeft het inzicht om op verschillende plekken aanspeelbaar te zijn en kan uitstekend inschuiven naar het middenveld. Hij past daarmee perfect in de gewenste speelwijze van de nieuwe trainer.

3: Jochem Ritmeester van der Kamp

Na de degradatie uit de Eredivisie besloot Almere City om middenvelder Jochem Ritmeester van der Kamp te verhuren aan het gepromoveerde Telstar. In korte tijd heeft de 22-jarige voetballer zich ontwikkeld tot een absolute smaakmaker op het middenveld in Velsen-Zuid. Hij is niet weg te denken uit de ploeg van Correia, is overal op het veld te vinden en scoorde dit seizoen al zeven keer.

Ritmeester van der Kamp heeft met zijn veelzijdigheid inmiddels aangetoond dat hij in de Eredivisie thuishoort. De kans is groot dat Almere City hem komende zomer gaat verkopen. De vraag is alleen aan welke club. FC Utrecht lijkt voor de jonge middenvelder in ieder geval een prima vervolgstap.