Bij Vandaag Inside is donderdagavond ludiek gereageerd op een pikante onthulling van Hélène Hendriks. De sportpresentatrice vertelde in de HNM Podcast over haar gewoonte om naakt te slapen, wat tot gespreksstof leidt aan de talkshowtafel van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp: “Viespeukjes.”

Hendriks maakt samen met vriendinnen en collega’s Merel Ek en Noa Vahle de HNM Podcast. Hierin komen de presentatrices regelmatig met onthullingen over hun privélevens. Afgelopen dinsdag deed Hendriks een boekje open over haar gewoonte om naakt te slapen. Ook in hotels als mensen naast haar liggen, kiest de verslaggeefster soms voor een nachtrust zonder kleding.

“Ik slaap naakt in bed, dus ook in een hotel”, sprak Hendriks. “Ook in een hotel?”, krijgt ze de vraag. “Ja, al had je toen je met mij (Merel, red.) sliep een shirtje en slipje aan”, zegt Ek. De vrouwen haken vervolgens in op het woord ‘slipje’. “Dat vind ik zo’n vies woord”, walgt Vahle. “Ja, maar onderbroek geen recht aan wat Hélène aanheeft hoor. Dat is een lapje stof”, luidt het gesprek.

Vandaag Inside over pikante onthulling Hélène Hendriks: 'Dit is toch ordinair?'

De uitspraken van Hendriks, Ek en Vahle vormen voor de heren van Vandaag Inside natuurlijk perfecte gespreksstof. “Zó ordinair, dit”, herhaalt Genee. Derksen: “Ik begrijp niet dat Talpa hier geen stokje voor steekt.”

Van der Gijp mengt zich: “Die meiden hebben het naar hun zin, joh. Die kunnen maar een keer per week bij elkaar komen. Prima”, stelt de analist. “Maar het is toch ordinair?”, vraagt Genee. Gijp: “Ja, maar het zijn viespeukjes. Daar komen we nu achter. Hier (bij Vandaag Inside, red.) kunnen ze het nog verbloemen, maar bij zo’n podcast denk je toch dat er niemand luistert. Want je ziet toch niemand. Dan ga je ineens vieze dingen roepen.”

