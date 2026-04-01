Het duel tussen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht van aankomende vrijdag gaat niet door. Binnen het eerste elftal van de Brabanders is sprake van een voedselvergiftiging, waardoor er onvoldoende selectiespelers beschikbaar zijn voor een wedstrijd in het betaalde voetbal. Op verzoek van de thuisploeg heeft de KNVB de wedstrijd uitgesteld.

“Dit besluit volgt op een concreet verzoek van FC Den Bosch en is gebaseerd op een situatie van overmacht”, communiceert de KNVB woensdagmiddag. Het competitiebestuur van de Keuken Kampioen Divisie vindt het niet verantwoord om de wedstrijd door te laten gaan.

Volgens het Brabants Dagblad zijn acht spelers van FC Den Bosch getroffen door ernstige klachten. Ook de materiaalman heeft een voedselvergiftiging opgelopen. De eerste ziekmeldingen kwamen afgelopen vrijdag en zaterdag binnen.

De Nederlandse voetbalbond betreurt de situatie voor FC Den Bosch: “Tegelijk zorgen het acute karakter, de aard en omvang van de klachten en de gezondheidsrisico’s ervoor dat, mede in het kader van overmacht, is besloten de wedstrijd uit te stellen.”

In de Keuken Kampioen Divisie staat aankomende maandag, op Tweede Paasdag, opnieuw een wedstrijd op het programma. “Het korte herstel tussen twee wedstrijden is onverantwoord”, valt te lezen op de officiële kanalen van FC Den Bosch. Het duel wordt ingehaald op maandag 20 april, om 20.00 uur in Stadion De Vliert.