Live voetbal

KNVB grijpt in: FC Den Bosch kan niet spelen door massale voedselvergiftiging

1 april 2026, 17:16   Bijgewerkt: 18:05
Stadion De Vliert van FC Den Bosch
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het duel tussen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht van aankomende vrijdag gaat niet door. Binnen het eerste elftal van de Brabanders is sprake van een voedselvergiftiging, waardoor er onvoldoende selectiespelers beschikbaar zijn voor een wedstrijd in het betaalde voetbal. Op verzoek van de thuisploeg heeft de KNVB de wedstrijd uitgesteld.

“Dit besluit volgt op een concreet verzoek van FC Den Bosch en is gebaseerd op een situatie van overmacht”, communiceert de KNVB woensdagmiddag. Het competitiebestuur van de Keuken Kampioen Divisie vindt het niet verantwoord om de wedstrijd door te laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het Brabants Dagblad zijn acht spelers van FC Den Bosch getroffen door ernstige klachten. Ook de materiaalman heeft een voedselvergiftiging opgelopen. De eerste ziekmeldingen kwamen afgelopen vrijdag en zaterdag binnen.

De Nederlandse voetbalbond betreurt de situatie voor FC Den Bosch: “Tegelijk zorgen het acute karakter, de aard en omvang van de klachten en de gezondheidsrisico’s ervoor dat, mede in het kader van overmacht, is besloten de wedstrijd uit te stellen.”

In de Keuken Kampioen Divisie staat aankomende maandag, op Tweede Paasdag, opnieuw een wedstrijd op het programma. “Het korte herstel tussen twee wedstrijden is onverantwoord”, valt te lezen op de officiële kanalen van FC Den Bosch. Het duel wordt ingehaald op maandag 20 april, om 20.00 uur in Stadion De Vliert.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
9 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Den Bosch - Jong Utrecht

FC Den Bosch
20:00
Jong FC Utrecht
Wordt gespeeld op 3 apr. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
7
Roda
34
6
51
8
Jong PSV
34
3
50
9
Den Bosch
33
-1
46
10
Eindhoven
34
-10
44
11
Dordrecht
34
-5
43

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws