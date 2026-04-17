Dit is het zware programma voor degradatiekandidaat Tottenham Hotspur

Door de nederlaag in speelronde 31, 1-0 tegen Sunderland, is Tottenham Hotspur officieel afgezakt naar de degradatiezone in de Premier League. Een blik op het programma verraadt weinig goeds voor The Spurs: in vier van de zes wedstrijden speelt de ploeg van Roberto De Zerbi tegen clubs uit de top tien.

Wat is het resterende programma van degradatiekandidaat Tottenham?

Al maandenlang hangen er donkere wolken boven het Tottenham Hotspur Stadium, maar sinds afgelopen zondag is het écht code rood. The Spurs verloren met 1-0 van Sunderland tijdens het debuut van De Zerbi, waardoor de ploeg nu onder de streep staat. De Engelse ‘grootmacht’ heeft dertig punten en zal met West Ham United (32 punten) en Nottingham Forest (33 punten) moeten uitmaken wie er volgend seizoen in de Championship speelt.

Tottenham speelt dit seizoen nog zes wedstrijden. Vier daarvan zijn tegen clubs uit de huidige top negen. Zaterdagavond treft het Brighton & Hove Albion in eigen huis. Dat wordt meteen een lastige klus. The Seagulls wonnen vijf van hun laatste zes wedstrijden en verloren alleen nipt van koploper Arsenal.

In speelronde 34 móét het eigenlijk gebeuren voor The Spurs tijdens het uitduel bij hekkensluiter Wolverhampton Wanderers. Daarna volgt een lastige uitwedstrijd bij Aston Villa, de nummer vier van de Premier League. Vervolgens ontvangt Tottenham Leeds United, dat met 36 punten ook nog niet helemaal veilig is. Het seizoen wordt afgesloten met twee zware duels: uit bij Chelsea en thuis tegen Everton.

Resterend programma Tottenham Hotspur:

18-4, 18.30 uur: Tottenham – Brighton & Hove Albion

25-4, 16.00 uur: Wolverhampton – Tottenham

3-5, 20.00 uur: Aston Villa – Tottenham

11-5, 21.00 uur: Tottenham – Leeds United

17-5, n.t.b.: Chelsea – Tottenham

24-5, 17.00 uur: Tottenham – Everton