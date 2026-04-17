Live voetbal

Dit is het zware programma voor degradatiekandidaat Tottenham Hotspur

17 april 2026, 10:20
De Zerbi Tottenham
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Door de nederlaag in speelronde 31, 1-0 tegen Sunderland, is Tottenham Hotspur officieel afgezakt naar de degradatiezone in de Premier League. Een blik op het programma verraadt weinig goeds voor The Spurs: in vier van de zes wedstrijden speelt de ploeg van Roberto De Zerbi tegen clubs uit de top tien.

Wat is het resterende programma van degradatiekandidaat Tottenham?

Al maandenlang hangen er donkere wolken boven het Tottenham Hotspur Stadium, maar sinds afgelopen zondag is het écht code rood. The Spurs verloren met 1-0 van Sunderland tijdens het debuut van De Zerbi, waardoor de ploeg nu onder de streep staat. De Engelse ‘grootmacht’ heeft dertig punten en zal met West Ham United (32 punten) en Nottingham Forest (33 punten) moeten uitmaken wie er volgend seizoen in de Championship speelt.

Artikel gaat verder onder video

Tottenham speelt dit seizoen nog zes wedstrijden. Vier daarvan zijn tegen clubs uit de huidige top negen. Zaterdagavond treft het Brighton & Hove Albion in eigen huis. Dat wordt meteen een lastige klus. The Seagulls wonnen vijf van hun laatste zes wedstrijden en verloren alleen nipt van koploper Arsenal.

In speelronde 34 móét het eigenlijk gebeuren voor The Spurs tijdens het uitduel bij hekkensluiter Wolverhampton Wanderers. Daarna volgt een lastige uitwedstrijd bij Aston Villa, de nummer vier van de Premier League. Vervolgens ontvangt Tottenham Leeds United, dat met 36 punten ook nog niet helemaal veilig is. Het seizoen wordt afgesloten met twee zware duels: uit bij Chelsea en thuis tegen Everton.

Resterend programma Tottenham Hotspur:

18-4, 18.30 uur: Tottenham – Brighton & Hove Albion
25-4, 16.00 uur: Wolverhampton – Tottenham
3-5, 20.00 uur: Aston Villa – Tottenham
11-5, 21.00 uur: Tottenham – Leeds United
17-5, n.t.b.: Chelsea – Tottenham
24-5, 17.00 uur: Tottenham – Everton

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
  • 13 apr. 13:12
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
16
Nottm Forest
32
-12
33
17
West Ham
32
-17
32
18
Spurs
32
-11
30
19
Burnley
32
-30
20
20
Wolves
32
-34
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws