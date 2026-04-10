De zorgen om lijfsbehoud van Tottenham Hotspur nemen alsmaar verder toe. De werkgever van en zakt vrijdagavond onder de degradatiestreep, omdat stadgenoot West Ham United stevig uithaalt in de kelderkraker tegen Wolverhampton Wanderers, dat op een 4-0 nederlaag werd getrakteerd.

Crysencio Summerville keerde bij The Hammers terug in de basis, nadat een kuitblessure hem de afgelopen twee wedstrijden aan de kant hield én zorgde dat hij zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal kon vergeten. De oud-speler van Feyenoord en ADO Den Haag was tegen de Wolves niet rechtstreeks betrokken bij een doelpunt.

Artikel gaat verder onder video

Centrale verdediger Konstantinos Mavropanos zette West Ham vlak voor rust op voorsprong door na een hoekschop van Jarrod Bowen raak te knikken: 1-0. Diezelfde Bowen was tien minuten in de tweede helft dicht bij de tweede goal van de avond, maar raakte de paal. Even later was het alsnog raak, toen spits Valentín Castellanos na een een-tweetje met ploeggenoot Pablo de voorsprong alsnog verdubbelde. Amper twee minuten later had Castellanos ook zijn tweede van de avond erin liggen door via een tegenstander raak te schieten, waarmee het pleit wel beslecht was. In de slotfase tekende ook Mavropanos voor zijn tweede van de avond, door weer met het hoofd te scoren uit een hoekschop van Bowen en de eindstand zo op 4-0 te bepalen.

Door de zege komt West Ham op 32 punten uit 32 wedstrijden en klimt de club over Tottenham heen naar de 'veilige' zeventiende plaats in de Premier League. Onder de Spurs gaapt een groot gaat naar de nummers negentien (Burnley met 20 punten) en twintig (Wolverhampton met 17 punten). Tottenham speelt zondag een uitwedstrijd tegen het Sunderland van Robin Roefs, Lutsharel Geertruida en Brian Brobbey en kan West Ham door een zege weer achterhalen. Roberto De Zerbi debuteert in het Stadium of Light op de bank bij de Spurs; de Italiaan is na het ontslag van Thomas Frank en Igor Tudor dit seizoen alweer de derde hoofdtrainer van de Noord-Londenaren.