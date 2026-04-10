Tottenham zakt onder de streep dankzij grote zege West Ham in degradatiekraker

10 april 2026, 23:40   Bijgewerkt: 11 april 2026, 12:01
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

De zorgen om lijfsbehoud van Tottenham Hotspur nemen alsmaar verder toe. De werkgever van Micky van de Ven en Xavi Simons zakt vrijdagavond onder de degradatiestreep, omdat stadgenoot West Ham United stevig uithaalt in de kelderkraker tegen Wolverhampton Wanderers, dat op een 4-0 nederlaag werd getrakteerd.

Crysencio Summerville keerde bij The Hammers terug in de basis, nadat een kuitblessure hem de afgelopen twee wedstrijden aan de kant hield én zorgde dat hij zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal kon vergeten. De oud-speler van Feyenoord en ADO Den Haag was tegen de Wolves niet rechtstreeks betrokken bij een doelpunt.

Centrale verdediger Konstantinos Mavropanos zette West Ham vlak voor rust op voorsprong door na een hoekschop van Jarrod Bowen raak te knikken: 1-0. Diezelfde Bowen was tien minuten in de tweede helft dicht bij de tweede goal van de avond, maar raakte de paal. Even later was het alsnog raak, toen spits Valentín Castellanos na een een-tweetje met ploeggenoot Pablo de voorsprong alsnog verdubbelde. Amper twee minuten later had Castellanos ook zijn tweede van de avond erin liggen door via een tegenstander raak te schieten, waarmee het pleit wel beslecht was. In de slotfase tekende ook Mavropanos voor zijn tweede van de avond, door weer met het hoofd te scoren uit een hoekschop van Bowen en de eindstand zo op 4-0 te bepalen.

Door de zege komt West Ham op 32 punten uit 32 wedstrijden en klimt de club over Tottenham heen naar de 'veilige' zeventiende plaats in de Premier League. Onder de Spurs gaapt een groot gaat naar de nummers negentien (Burnley met 20 punten) en twintig (Wolverhampton met 17 punten). Tottenham speelt zondag een uitwedstrijd tegen het Sunderland van Robin Roefs, Lutsharel Geertruida en Brian Brobbey en kan West Ham door een zege weer achterhalen. Roberto De Zerbi debuteert in het Stadium of Light op de bank bij de Spurs; de Italiaan is na het ontslag van Thomas Frank en Igor Tudor dit seizoen alweer de derde hoofdtrainer van de Noord-Londenaren.

West Ham - Wolves

West Ham United
4 - 0
Wolverhampton Wanderers
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 22 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
25
1
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
15
Leeds
31
-11
33
16
Nottm Forest
31
-12
32
17
West Ham
32
-17
32
18
Spurs
31
-10
30
19
Burnley
31
-28
20

