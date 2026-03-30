Roberto De Zerbi wordt de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur, zo meldt Nicolò Schira. De doorgaans goed ingevoerde journalist weet dat de Italiaanse oefenmeester de ontslagen Igor Tudor opvolgt en een contract tekent voor vijf jaar. Een deel van de aanhang van Tottenham zal dat nieuws niet bepaald toejuichen.

The Spurs verkeren in degradatienood en stuurden Tudor afgelopen zondag al na 44 dagen de laan uit. De 47-jarige Kroaat stond pas sinds 13 februari aan het roer bij de Engelse ‘grootmacht’, nadat hij de ontslagen Thomas Frank opvolgde. Tudor won slechts één van de zeven officiële wedstrijden met Tottenham: 3-2 tegen Atlético Madrid in de Champions League. De club staat momenteel zeventiende in de Premier League.

Al snel werd bekend dat De Zerbi in beeld is als opvolger. Hij maakte eerder indruk in de Premier League als trainer van Brighton & Hove Albion, maar werd recent op straat gezet door Olympique Marseille. Schira weet dat de Italiaan en Tottenham bezig zijn met de samenstelling van zijn trainersstaf.

Zodoende gaat het opvallende gerucht over een mogelijke speler/trainer de prullenbak in.

Tottenham-fans niet blij met aanstelling De Zerbi

Een deel van de supporters van de Engelse club zal niet blij zijn met de naderende komst van De Zerbi. Dat heeft onder meer te maken met zijn steun voor Mason Greenwood. De inmiddels 24-jarige Engelsman vertrok in 2023 naar Marseille, nadat de aanklachten tegen hem, waaronder poging tot verkrachting en mishandeling, werden ingetrokken. Tijdens hun samenwerking in Frankrijk noemde De Zerbi hem een ‘goede jongen’ die volgens hem een “zware prijs” had betaald voor zijn verleden.

“Wanneer iemand in zo’n positie publiekelijk een speler als Mason Greenwood verdedigt en daarbij de ernst van de feiten minimaliseert, heeft dat impact. Niet alleen op zichzelf, maar ook in wat het uitstraalt”, liet Proud Lilywhites, de LGBTQ+-supportersgroep van Tottenham, weten.