Tottenham Hotspur ontslaat Igor Tudor al na 44 dagen

Igor Tudor is alweer vertrokken als hoofdtrainer van Tottenham Hotspur. De geplaagde Premier League-club bevestigt zijn ontslag zondag via de officiële kanalen. Tudor was pas sinds 13 februari in dienst en heeft de club niet omhoog kunnen helpen.

Tudor werd binnengehaald als opvolger van de Deen Thomas Frank, die afgelopen zomer werd aangesteld. Onder leiding van de 47-jarige Kroaat won Tottenham slechts één van de zeven officiële wedstrijden: 3-2 tegen Atlético Madrid in de Champions League, wat niet voldoende was om door te bekeren. In de Premier League pakte Tudor alleen tegen Liverpool een punt (1-1) en daardoor staat Tottenham nu op de zeventiende plek, één punt verwijderd van de degradatiestreep.

Artikel gaat verder onder video

Tudor is niet de enige die zijn biezen pakt. "Tomislav Rogic en Riccardo Ragnacci hebben eveneens hun functies als keeperstrainer en fysiek coach neergelegd", zo laat Tottenham weten. "Wij bedanken Igor, Tomislav en Riccardo voor hun inzet in de afgelopen zes weken, waarin zij onvermoeibaar hebben gewerkt. Daarnaast leven we mee met het recente verlies dat Igor heeft geleden en wensen we hem en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke periode."

De Londenaren beloven 'op een later moment' meer duidelijkheid over de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer.

De 0-3 nederlaag tegen Nottingham Forest van vorige week heeft het ontslag van Tudor ingeleid. Na die wedstrijd werd hij al direct geconfronteerd met slecht nieuws van een andere orde: Tudor hoorde dat zijn vader was overleden en was daarom niet beschikbaar voor de persconferentie.

Geruchten over mogelijke opvolger

Toen eerder deze maand al geruchten opdoken over het mogelijke ontslag van Tudor, speculeerde The Telegraph over een mogelijke opvolger. "Weinigen zullen de verantwoordelijkheid willen dragen om na 49 jaar op het hoogste niveau te degraderen", voorzag de krant. Daarbij zouden de potentiële kandidaten een meerjarig contract verlangen.

Op de shortlist zou onder meer de naam Roberto De Zerbi voorkomen. Hij maakte eerder indruk in de Premier League als trainer van Brighton & Hove Albion maar werd recent op straat gezet door Olympique Marseille. De Zerbi zou echter ook kandidaat zijn bij zowel Manchester United als Manchester City, in het geval die clubs komende zomer afscheid zouden nemen van respectievelijk Michael Carrick en Pep Guardiola.

Daarnaast zouden ook Mauricio Pochettino, Robbie Keane en Edin Terzic opties voor Tottenham zijn. De Argentijn Pochettino leidde de club in zijn eerste periode als trainer naar de finale van de Champions League, maar is momenteel bondscoach van de Verenigde Staten en daarom op z'n vroegst na het WK van komende zomer pas beschikbaar. Keane kent op zijn beurt een succesvol verleden als speler van de Spurs en is momenteel hoofdtrainer van het Hongaarse Ferencvaros. De Duitser Terzic is nu nog clubloos; hij leidde zijn vorige club Borussia Dortmund naar Champions League-finale maar lijkt volgens The Telegraph komende zomer 'elders' aan de slag te zullen gaan.