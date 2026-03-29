De Engelse kwaliteitskrant The Telegraph roept uit tot beste aankoop van Tottenham Hotspur sinds het vertrek van Mauricio Pochettino. De Argentijn verliet de Spurs in november 2019, sindsdien trok de club niet minder dan 51 nieuwe spelers aan.

The Telegraph rangschikt alle 51 aankopen van Tottenham sinds het vertrek van Pochettino en zet Van de Ven (24), die in 2023 voor 40 miljoen euro overkwam van VfL Wolfsburg, helemaal bovenaan. "Als een van de snelste spelers in de geschiedenis van de Premier League was Van de Ven essentieel in het systeem van Ange Postecoglou en is hij een van de weinige Spurs-spelers die goed genoeg is om in de Champions League te spelen", schrijft de krant. "Zijn spierproblemen hebben zijn tijd bij de club soms gecompliceerd gemaakt, omdat er geen andere spelers zijn die kunnen wat hij kan. Maar er valt niet te ontkennen dat Van de Ven een fabolous signing (fantastische aanwinst, red.) is geweest."

Sinds zijn komst speelde Van de Ven mede door bovengenoemde blessures 'pas' 89 wedstrijden voor Tottenham Hotspur, daarin was de Oranje-international tienmaal trefzeker en leverde hij drie assists. In zijn debuutjaar eindigde de club in de Premier League nog als vijfde, maar afgelopen seizoen werd met een zeventiende plaats degradatie maar net ontlopen. Wel won Tottenham de Europa League, mede dankzij een spectaculaire actie van Van de Ven in de finale tegen Manchester United. Ook dit seizoen valt het vies tegen in Noord-Londen. Met nog zeven wedstrijden te gaan staan de Spurs opnieuw zeventiende, met maar één punt meer dan de achttiende plaats - die degradatie zou betekenen - die nu in handen is van stadgenoot West Ham United.

Xavi Simons overtuigt nog niet

Op de ranglijst van Spurs-aankopen van The Telegraph blijft Van de Ven huidig ploeggenoot Dejan Kulusevski voor. De Zweed bezet de tweede plaats, voor Van de Vens verdedigingsmaatje Cristian Romero. Huidig PSV'er Ivan Perisic, die van 2022 tot 2024 bij de club speelde, is terug te vinden op plek zestien. Twee plaatsen lager staat oud-Ajacied Mohammed Kudus. Xavi Simons, die afgelopen zomer voor dik zestig miljoen euro overkwam van RB Leipzig, heeft vooralsnog niet volledig weten te overtuigen bij Tottenham. The Telegraph zet de Oranje-international op plek 21. "Het goede nieuws is dat hij zonder twijfel een creatief talent is met de potentie om een van de beste spelers in de Premier League te worden. Maar het slechte nieuws is dat hij dat nog niet consistent genoeg heeft laten zien in het Spurs-shirt", aldus de krant.

Voormalig Feyenoord-target slechtste Spurs-aankoop in jaren

Simons doet het altijd nog beter dan Steven Bergwijn, die in 2020 werd overgenomen van PSV en twee jaar later weer aan Ajax werd verkocht. The Telegraph zet hem op plek 29. "Hij heeft nooit consistent het eindproduct geleverd dat van hem verwacht werd", luidt het oordeel. Toch was Bergwijn met een aantal belangrijke treffers wel degelijk van warde voor Tottenham. Daarom staat hij een stuk hoger dan Arnaut Danjuma, die in 2023 een half jaar op huurbasis voor de club uitkwam en terug te vinden is op plek 48. Daarmee houdt hij maar drie spelers onder zich, waaronder de Duitser Timo Werner (vijftigste) én de nummer laatst: Bryan Gil. De Spaanse aanvaller werd in 2024 nog gelinkt aan Feyenoord, maar is inmiddels verkocht aan Girona.