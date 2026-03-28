Degradatienood Spurs niet uniek: ook deze grote clubs zijn nog lang niet veilig

Tottenham Hotspur moet in de laatste fase van het seizoen alle zeilen bijzetten om degradatie uit de Premier League te voorkomen, maar is lang niet de enige grote club in Europa die in sportieve nood verkeert. In dit artikel zet FCUpdate er een aantal voor je op een rijtje.

Engeland: Tottenham Hotspur

Om te beginnen zijn er uiteraard de Spurs zelf. De werkgever van Oranje-internationals Micky van de Ven en Xavi Simons nam afgelopen zomer afscheid van trainer Ange Postecoglou, die de club weliswaar de Europa League had bezorgd maar teleurstellende resultaten in eigen land kon overleggen. Onder Thomas Frank, overgekomen van Brentford, liep het echter totaal niet bij Tottenham. Na zijn ontslag, in februari, was de keuze voor Igor Tudor als opvolger bovendien bepaald geen gelukkige.

In de laatste speelronde voor de interlandbreak, verloor Tottenham Hotspur met duidelijke cijfers van medelaagvlieger Nottingham Forest (3-0). Op de ranglijst bivakkeert de roemruchte club daardoor op plek 17, met slechts één punt meer dan stadgenoot West Ham United. De nummers 18, 19 en 20 zakken aan het eind van de rit af naar de Championship. De Spurs hebben nog zeven wedstrijden om dat asgrauwe scenario te voorkomen.

Spanje: Sevilla

Over Europa League-winnaars in nood gesproken: Sevilla kan er ook wat van. De Andalusische club won de prijs dezer eeuw maar liefst vijf keer, voor het laatst in 2023, als de voorloper de UEFA Cup wordt meegerekend zelfs zeven keer. In de Spaanse competitie lukte het in die jaren niet om het gat met topclubs Barcelona, Real en Atlético Madrid te dichten, maar grossierde Sevilla tot voor kort in hoge eindklasseringen in de subtop, zo rond plek vier.

Hoe anders is de situatie nu. Na de laatste jaren achtereenvolgens elfde, dertiende en zeventiende te zijn geworden, is Sevilla op dit moment zestiende in LaLaliga. De verschillen zijn bovendien klein: RCD Mallorca, de huidige nummer achttien van de ranglijst, heeft maar drie punten minder. De laatste wedstrijd voor de interlandbreak leverde een 0-2 thuisnederlaag tegen Valencia op. Het kostte trainer Matías Almeyda de kop. Aan zijn opvolger, de ervaren Luis García, de taak om Sevilla in de resterende negen wedstrijden voor degradatie te behoeden. Met onder meer nog wedstrijden tegen Atlético, Real en Villarreal op het programma wordt dat nog een hele klus.

Italië: Fiorentina

In 2023 was Fiorentina nog finalist in het toernooi om de Conference League. De club uit Florence ging in de eindstrijd met 2-1 ten onder tegen West Ham United. In de Serie A was Fiorentina de afgelopen jaren dan ook een vaste bespeler van de subtop, die vorig seizoen op een keurige zesde plaats eindigde.

Dit seizoen wil het ondanks de aanwezigheid van erkende topspelers als doelman David De Gea en Italiaans international Moise Kean echter niet vlotten voor Fiorentina. La Viola nam in november al afscheid van hoofdtrainer Stefano Pioli, die pas sinds afgelopen zomer aan het roer stond. Onder zijn opvolger Paolo Vanoli zijn de degradatiezorgen echter nog altijd niet volledig verdwenen.

Fiorentina staat acht speelronden voor het einde op de zestiende plaats in de competitie. De voorsprong op de nummer achttien, Lecce, bedraagt echter maar twee punten. Net als in Engeland degraderen de nummers 18, 19 en 20 van de ranglijst aan het eind van de rit naar het tweede niveau. Daar komt voor Fiorentina nog eens bij dat de club nog altijd Europees actief is. In april wacht in de kwartfinales van de Conference League een dubbele confrontatie met Crystal Palace. De vraag is of de club het zich kan veroorloven om dan volle bak te gaan, aangezien dat ten koste zou kunnen gaan van de prestaties in de competitie.

Duitsland: VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg werd in het memorabele seizoen 2008/09 kampioen van Duitsland. Sindsdien maakt de club grote golfbewegingen op de ranglijst, met een tweede en een vierde plaats als piek maar ook meerdere seizoenen waarin degradatie maar net werd voorkomen.

Afgelopen zomer wist Wolfsburg succestrainer Paul Simonis los te weken bij Go Ahead Eagles, waarmee hij indruk maakte door de KNVB Beker te winnen. Met Christian Eriksen, transfervrij overgekomen van Manchester United, werd bovendien een grote naam aangetrokken. Daarnaast gaven Die Wölfe nog eens een kleine 70 miljoen euro uit op de transfermarkt, maar de resultaten zijn daar bepaald niet naar.

Simonis werd in november reeds op straat gezet. Zijn opvolger Daniel Bauer hield het vervolgens vol tot begin maart, maar ook hij kreeg zijn congé. Met Dieter Hecking, die tussen 2013 en 2016 al met succes werkte bij Wolfsburg, werd vervolgens de derde trainer van het seizoen aangesteld. De eerste twee duels onder zijn leiding leverden één punt op. Wolfsburg is daarom met nog zeven speelronden te gaan terug te vinden op plek 17, die aan het eind van de rit rechtstreekse degradatie naar de 2.Bundesliga zou betekenen.

