Curaçao vindt nieuwe perschef bij ESPN na vertrek Kees Jansma

Vincent Schildkamp maakt deze zomer deel uit van de WK-missie van Curaçao. De 51-jarige ESPN-commentator sluit zich aan bij de staf van bondscoach Dick Advocaat en wordt tijdens het WK de nieuwe perschef van de nationale ploeg. Daarmee volgt hij Kees Jansma op, meldt het Algemeen Dagblad.

De vacature ontstond nadat Jansma besloot te vertrekken toen duidelijk werd dat Advocaat opnieuw zou terugkeren als bondscoach van Curaçao. Eerder trok ook Fred Rutten zich terug bij de nationale ploeg. "Ik vind de gang van zaken rond het vertrek van Fred Rutten onacceptabel en onrechtvaardig", zei Jansma tegen NU.nl.

Schildkamp, al drie decennia actief in de sportjournalistiek, heeft van ESPN toestemming gekregen om zich tijdelijk bij de bond van Curaçao te voegen. Zijn werkzaamheden beginnen al ruim voor de eerste WK-wedstrijd. Op maandag 25 mei meldt de ploeg van Advocaat zich in Noordwijk voor de voorbereiding op het toernooi.

Curaçao bereidt zich in Nederland voor op WK

In aanloop naar het WK belegt Curaçao meerdere openbare trainingssessies. Op 26, 27 en 28 mei, en opnieuw op 2 juni, kunnen supporters de ploeg van dichtbij aan het werk zien. De trainingen worden afgewerkt op de velden van SJC in Noordwijk.

Voor de openingswedstrijd van het WK staan ook nog twee oefeninterlands op het programma. Curaçao neemt het op 30 mei op tegen Schotland in het Hampden Park. Een week later wacht een ontmoeting met Aruba. Op 14 juni begint voor de ploeg van Advocaat het WK met een wedstrijd tegen Duitsland.