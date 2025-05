Engelse kranten komen superlatieven tekort voor 'Superman' Micky van de Ven

kan voorlopig niet meer stuk bij de Engelse media. De verdediger was in de Europa League-finale goud waard voor zijn club Tottenham Hotspur toen hij in de tweede helft, bij een 1-0 voorsprong, op spectaculaire wijze de gelijkmaker van voorkwam. Mede dankzij de heldenrol van de Nederlander wist de Londense club een teleurstellend seizoen te redden én af te rekenen met een jarenlange prijzendroogte.

Spurs-doelman Guglielmo Vicario kwam dik twintig minuten voor tijd ver zijn doel uit om een voorzet van de zijkant onschadelijk te maken. Dat lukte maar half, de bal zeilde namelijk recht op Højlund af. De Deense United-aanvaller leek met een hoge kopbal alles en iedereen te kloppen, maar dat was buiten Van de Ven gerekend. Met een acrobatische actie wist de oud-speler van FC Volendam de zeker lijkende gelijkmaker te voorkomen. Spurs hield vervolgens stand en won de Europa League, de eerste hoofdprijs in zeventien jaar tijd. En, misschien nog wel belangrijker, de club is volgend seizoen, als nummer zeventien (!) van de Premier League, verzekerd van een Champions League-ticket.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spurs beëindigt prijzendroogte dankzij heroïsche actie Van de Ven

"Dit is een sensationele redding van Micky van de Ven", schrijft de Daily Mail in het liveblog dat tijdens de eindstrijd in Bilbao werd bijgehouden. "Hij lijkt erin te vliegen, maar Van de Ven verandert uit het niets in Superman en haalt de bal acrobatisch voor de lijn weg. Dit is simpelweg belachelijk", aldus de tabloid. The Guardian spreekt van een 'spectaculaire omhaal' van de Oranje-international. "Als Spurs deze finale wint, dan zal die redding van Van de Ven vaker herhaald worden dan de goal", voorspelt de kwaliteitskrant, verwijzend naar de frommelgoal van Brennan Johnson die uiteindelijk de beslissing bracht in San Mamés.

Twee kranten geven Van de Ven het hoogste cijfer van de EL-finale

The Telegraph geeft Van de Ven het allerhoogste cijfer voor zijn spel in de eindstrijd: een 9. "Hij redde Vicario uit de brand met een ongelooflijk acrobatische redding waarmee hij voorkwam dat de kopbal van Højlund over de doellijn ging." De krant stipt aan dat trainer Ange Postecoglou sinds de gewonnen halve finale tegen Bodø/Glimt uiterst voorzichtig was om de Nederlander fit te houden voor de eindstrijd. "Die zet was terecht, want niets of niemand kon Van de Ven passeren", schrijft de krant. Ook tabloid The Sun beloont Van de Ven met het hoogste cijfer, maar laat hem die eer wel delen met ploeggenoot Yves Bissouma. Beiden krijgen een 8. "Van de Ven kreeg vroeg in de tweede helft geel toen hij te agressief een luchtduel aanging", schrijft The Sun kritisch, terwijl deze krant ook een aantal mislukte passes van Van de Ven aanhaalt. Verder is The Sun wél heel positief: "Hij gebruikte zijn lichaam goed om de fysieke kracht van Højlund te beteugelen", noteert de tabloid. "Maar zijn beste moment kwam toen hij een stunning redding op de doellijn bracht waarmee hij de gelijkmaker voorkwam in de 68e minuut."

WAT EEN 𝐒𝐀𝐕𝐄 🤯

Micky van de Ven met een sublieme redding op de doellijn 👀#ZiggoSport #UEL #TOTMUN pic.twitter.com/WotptQtw0M — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2025

