Spurs beëindigt prijzendroogte dankzij heroïsche actie Van de Ven

Tottenham Hotspur heeft de Europa League gewonnen door Manchester United met 1-0 te verslaan. In een allesbehalve fraaie wedstrijd was een frommeldoelpunt van Brennan Johnson genoeg.

Tottenham en United namen het woensdag tegen elkaar op, om te bepalen wie het verloren seizoen nog ging redden. De ploegen staan respectievelijk op de 17e en 16e plek in de Premier League en zagen de Europa League-finale als een laatste strohalm. De winnaar zou volgend seizoen naar de Champions League mogen en natuurlijk een prijs pakken.

Het duel was in de eerste helft echter niet echt hoogstaand. Beide ploegen creëerden weinig kansen en kozen meer voor de tactiek van 'de botte bijl'. Door overtredingen werd de wedstrijd ontsierd, en arbiter Felix Zwayer was niet strikt genoeg: hij gaf slechts één gele kaart in de eerste 45 minuten. Spurs was ietwat de betere ploeg, al leek United met Amad Diallo en Bruno Fernandes ook af en toe dreigend. 0-0 was een logische ruststand geweest, maar daar stak Johnson een stokje voor. De man uit Wales tikte een voorzet van Pape Sarr aan en via de handen van Luke Shaw caramboleerde de bal achter André Onana. Ruststand: 1-0 voor Spurs.

© Ziggo Sport

Van de Ven groeit uit tot held

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft werd het niveau van de wedstrijd niet veel beter en bleven de overtredingen elkaar maar opvolgen. Na een tijdje besloot Spurs helemaal niet meer te voetballen en liet het United alsmaar komen. De ploeg van Ruben Amorim werd meermaals dreigend, maar kon Vicario maar niet verschalken. Na wat gegrabbel van Vicario, diep in de tweede helft, kreeg Rasmus Hojlund een enorm grote kopkans. Micky van de Ven was de redder in nood: hij haalde de bal prachtig van de lijn af. Tot diep in de blessuretijd probeerde United de gelijkmaker te maken, maar met de defensieve stijl trok de ploeg van Ange Postecoglou de overwinning over de streep. Daarmee pakt Tottenham niet alleen de eerste prijs in zeventien jaar, maar mag het volgend seizoen ook de Champions League in.

