Gerrard tipt 'briljante' Summerville als opvolger Salah bij Liverpool

29 maart 2026, 12:01
Steven Gerrard en Arne Slot
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Steven Gerrard ziet in Crysencio Summerville een potentiële opvolger voor Mohamed Salah bij Liverpool. Het 45-jarige clubicoon spreekt bij TNT Sports vol bewondering over de 'briljante' buitenspeler van West Ham United.

Salah kondigde eerder deze maand aan dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij Liverpool. De Egyptenaar is sinds zijn komst in 2017 uitgegroeid tot een absoluut icoon op Anfield. Met Liverpool won hij onder meer de Champions League en twee Engelse landstitels, Salah had met in totaal 255 doelpunten en 122 een groot aandeel in de successen van de afgelopen jaren. Wie zijn positie rechts voorin straks ook overneemt, het zijn behoorlijk grote schoenen om te vullen.

Liverpool wordt sinds het aangekondigde vertrek van Salah gelinkt aan een aantal grote namen. Zo zou de club interesse hebben in Michael Olise, de Franse uitblinker van Bayern München. Ook Yan Diomande (RB Leipzig) en voormalig Ajax-speler Francisco Conceição zijn inmiddels genoemd als potentiële vervangers van Salah.

Als het aan Gerrard ligt, overweegt Liverpool ook voormalig Feyenoord- en ADO Den Haag-speler Summerville (24). "Ik mag hem", zegt het Liverpool-icoon bij TNT Sports. "Hij is briljant in de één tegen één en komt hongerig over. In een worstelend elftal is hij een lichtpuntje, gedurende het seizoen is hij steeds beter geworden." Het verschil met Salah is wel dat Summerville bij West Ham voornamelijk vanaf de linkerflank speelt. Op rechts hebben de Hammers de beschikking over Engels international Jarrod Bowen (29). Hij is wat Gerrard betreft echter géén optie voor Liverpool: "Ik vind Bowen echt een topspeler, maar ik weet niet zeker of hij het niveau heeft om Salah te vervangen."

Summerville is bezig aan zijn tweede seizoen bij West Ham, dat momenteel op de achttiende plaats in de Premier League bivakkeert en daarmee volop moet vrezen voor degradatie. De Nederlander was na de winterstop al vijf keer trefzeker in competitieverband, maar moest de laatste wedstrijden van wege een kuitblessure overslaan. Die kwetsuur kostte hem ook zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 16
‘Liverpool denkt aan Conceição als opvolger van Salah’

‘Liverpool denkt aan Conceição als opvolger van Salah’

  • do 26 maart, 17:27
  • 26 mrt. 17:27
  • 4
Liverpool-speler Mohamed Salah

Salah zet punt achter Liverpool-carrière

  • di 24 maart, 19:51
  • 24 mrt. 19:51
  • 4
Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
24
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49
6
Chelsea
31
15
48
7
Brentford
31
4
46

