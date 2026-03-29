Steven Gerrard ziet in een potentiële opvolger voor bij Liverpool. Het 45-jarige clubicoon spreekt bij TNT Sports vol bewondering over de 'briljante' buitenspeler van West Ham United.

Salah kondigde eerder deze maand aan dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij Liverpool. De Egyptenaar is sinds zijn komst in 2017 uitgegroeid tot een absoluut icoon op Anfield. Met Liverpool won hij onder meer de Champions League en twee Engelse landstitels, Salah had met in totaal 255 doelpunten en 122 een groot aandeel in de successen van de afgelopen jaren. Wie zijn positie rechts voorin straks ook overneemt, het zijn behoorlijk grote schoenen om te vullen.

Liverpool wordt sinds het aangekondigde vertrek van Salah gelinkt aan een aantal grote namen. Zo zou de club interesse hebben in Michael Olise, de Franse uitblinker van Bayern München. Ook Yan Diomande (RB Leipzig) en voormalig Ajax-speler Francisco Conceição zijn inmiddels genoemd als potentiële vervangers van Salah.

Als het aan Gerrard ligt, overweegt Liverpool ook voormalig Feyenoord- en ADO Den Haag-speler Summerville (24). "Ik mag hem", zegt het Liverpool-icoon bij TNT Sports. "Hij is briljant in de één tegen één en komt hongerig over. In een worstelend elftal is hij een lichtpuntje, gedurende het seizoen is hij steeds beter geworden." Het verschil met Salah is wel dat Summerville bij West Ham voornamelijk vanaf de linkerflank speelt. Op rechts hebben de Hammers de beschikking over Engels international Jarrod Bowen (29). Hij is wat Gerrard betreft echter géén optie voor Liverpool: "Ik vind Bowen echt een topspeler, maar ik weet niet zeker of hij het niveau heeft om Salah te vervangen."

Summerville is bezig aan zijn tweede seizoen bij West Ham, dat momenteel op de achttiende plaats in de Premier League bivakkeert en daarmee volop moet vrezen voor degradatie. De Nederlander was na de winterstop al vijf keer trefzeker in competitieverband, maar moest de laatste wedstrijden van wege een kuitblessure overslaan. Die kwetsuur kostte hem ook zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.