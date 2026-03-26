‘Liverpool denkt aan Conceição als opvolger van Salah’

26 maart 2026, 17:27
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Francisco Conceição is in beeld bij Liverpool als opvolger van Mohamed Salah, zo weet transferexpert Rudy Galetti. De Portugees speelde drie seizoenen geleden nog bij Ajax, waar hij niet uit de verf kwam. Juventus zou een bedrag tussen de 60 en 65 miljoen euro verlangen voor Conceição. Galetti benadrukt dat Conceição niet de enige naam op de lijst is.

Salah zette aan het einde van vorig seizoen zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 bij Liverpool, maar gaat dit niet uitdienen. De Egyptenaar maakte dinsdagavond bekend dat hij na het huidige seizoen na negen jaar afscheid neemt van Anfield. In zijn periode bij The Reds werd Salah twee keer landskampioen en won hij eenmaal de Champions League. Hij werd vier keer topscorer van de Premier League.

Liverpool kan nu dus beginnen aan de zoektocht naar een nieuwe rechtsbuiten. Daarvoor is de club van Arne Slot uitgekomen bij Conceição, zo weet Galetti. De Portugees staat momenteel onder contract bij Juventus en is een vaste waarde in de ploeg van Luciano Spalletti. Dit seizoen kwam hij in 34 officiële duels in actie, waarin hij vier goals maakte en drie assists leverde. Naar verluidt zou Juventus een bedrag van 60 tot 65 miljoen euro verlangen voor Conceição, die over een Estimated Transfer Value van 32,1 miljoen euro beschikt.

In de zomer van 2022 betaalde Ajax nog een bedrag van zo’n vijf miljoen euro aan FC Porto voor Conceição, maar een succesvol huwelijk werd het niet. In 28 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarvan 22 als invaller, was hij eenmaal trefzeker en gaf hij drie assists. Na een seizoen werd de aanvaller verhuurd aan zijn oude club en in de zomer van 2024 betaalde Porto ruim tien miljoen euro om hem definitief terug te halen. Diezelfde transferperiode betaalde Juventus 9,5 miljoen euro om Conceição te huren, om hem afgelopen zomer voor 32 miljoen euro definitief in te lijven.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 16
Liverpool-speler Mohamed Salah

Salah zet punt achter Liverpool-carrière

  • di 24 maart, 19:51
  • 24 mrt. 19:51
  • 4
Brian Brobbey van Sunderland

Driessen ziet enorm verschil in fitheid tussen Brobbey bij Ajax en bij Sunderland

  • di 24 maart, 09:51
  • 24 mrt. 09:51
  • 1
1 reactie
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.389 Reacties
1.018 Dagen lid
16.833 Likes
dilima1966
Tja ajax dat doet nog ontzettend veel pijn dat ze hem weg hebben gedaan voor een prikie juventus is de lachende club

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
22
5
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49
6
Chelsea
31
15
48
7
Brentford
31
4
46

