is in beeld bij Liverpool als opvolger van , zo weet transferexpert Rudy Galetti. De Portugees speelde drie seizoenen geleden nog bij Ajax, waar hij niet uit de verf kwam. Juventus zou een bedrag tussen de 60 en 65 miljoen euro verlangen voor Conceição. Galetti benadrukt dat Conceição niet de enige naam op de lijst is.

Salah zette aan het einde van vorig seizoen zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 bij Liverpool, maar gaat dit niet uitdienen. De Egyptenaar maakte dinsdagavond bekend dat hij na het huidige seizoen na negen jaar afscheid neemt van Anfield. In zijn periode bij The Reds werd Salah twee keer landskampioen en won hij eenmaal de Champions League. Hij werd vier keer topscorer van de Premier League.

Liverpool kan nu dus beginnen aan de zoektocht naar een nieuwe rechtsbuiten. Daarvoor is de club van Arne Slot uitgekomen bij Conceição, zo weet Galetti. De Portugees staat momenteel onder contract bij Juventus en is een vaste waarde in de ploeg van Luciano Spalletti. Dit seizoen kwam hij in 34 officiële duels in actie, waarin hij vier goals maakte en drie assists leverde. Naar verluidt zou Juventus een bedrag van 60 tot 65 miljoen euro verlangen voor Conceição, die over een Estimated Transfer Value van 32,1 miljoen euro beschikt.

In de zomer van 2022 betaalde Ajax nog een bedrag van zo’n vijf miljoen euro aan FC Porto voor Conceição, maar een succesvol huwelijk werd het niet. In 28 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarvan 22 als invaller, was hij eenmaal trefzeker en gaf hij drie assists. Na een seizoen werd de aanvaller verhuurd aan zijn oude club en in de zomer van 2024 betaalde Porto ruim tien miljoen euro om hem definitief terug te halen. Diezelfde transferperiode betaalde Juventus 9,5 miljoen euro om Conceição te huren, om hem afgelopen zomer voor 32 miljoen euro definitief in te lijven.