Salah zet punt achter Liverpool-carrière

24 maart 2026, 19:51   Bijgewerkt: 20:14
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, bijvoorbeeld a.d.h.v. interviews.

Mohamed Salah gaat Liverpool verlaten. Dat heeft de Egyptische superster dinsdag bekendgemaakt via een Instagram-verhaal.

Salah speelt ondertussen alweer jaar en dag voor The Reds. Met hem in de ploeg won de club twee Premier League en een Champions League. Zelf werd hij vijf keer topscorer van de hoogste Engelse divisie.

In een fraaie video waarin er ook genoeg beelden van de speler in actie worden getoond, neemt Salah het woord. "Hallo iedereen. Helaas is de dag gekomen. Dit is het eerste deel van mijn afscheid. Ik verlaat Liverpool aan het eind van het seizoen."

De aanvaller is enorm dankbaar dat hij zo lang onderdeel heeft mogen uitmaken van Liverpool. "Ik wil beginnen door te zeggen dat ik nooit kon inbeelden hoe belangrijk deze club, deze stad en deze mensen voor mijn leven zouden worden. Liverpool is niet enkel een voetbalclub, maar ook een passie, een geschiedenis, een gevoel. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. We hebben overwinningen gevierd, de belangrijkste prijzen gepakt en vechten ons samen door de moeilijkste periode in ons leven heen", doelt de aanvaller op de corona-periode.

Salah eindigt de video met een dankwoord. "Ik wil iedereen bedanken die onderdeel van deze club zijn geweest, tijdens mijn periode hier. Ik wil vooral mijn teamgenoten en de fans bedanken. De steun die jullie me boden, hoe jullie me hielpen in lastige periodes. Dat zal ik altijd met me meedragen. Afscheid is nooit makkelijk. Jullie hebben me de beste tijd uit mijn leven bezorgd. Ik zal altijd een van jullie zijn. Bedankt voor alles. Dankzij jullie zal ik 'nooit alleen lopen'", refererend aan het clublied van Liverpool."

De buitenspeler maakte in 2017 de overstap van Roma naar Liverpool. Eigenlijk direct vanaf het begin hoorde hij bij de beste drie spelers uit de Premier League. In de 435 wedstrijden die hij tot nu toe speelde, scoorde hij 255 keer en gaf hij 122 assists. Na misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière te hebben beleefd in het eerste jaar onder Arne Slot, is hij dit seizoen een schim van zichzelf. Zo scoorde hij deze jaargang slechts vijf keer en gaf hij zes assists in de Engelse topcompetitie. Mogelijk maakt de 33-jarige aanvaller komende zomer de stap naar Saudi-Arabië, waar hij al tijden mee in verband gebracht wordt.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
435 Reacties
1.076 Dagen lid
622 Likes
De kikker
avatar

Was een geweldige voetballer bij Liverpool. Jammer dat hij dit jaar geen schim is van de laatste jaren.

Kicker
123 Reacties
619 Dagen lid
242 Likes
Kicker
avatar

Geweldige carrière bij een prachtige club.

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
22
5
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49
6
Chelsea
31
15
48
7
Brentford
31
4
46

