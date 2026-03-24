Salah zet punt achter Liverpool-carrière

gaat Liverpool verlaten. Dat heeft de Egyptische superster dinsdag bekendgemaakt via een Instagram-verhaal.

Salah speelt ondertussen alweer jaar en dag voor The Reds. Met hem in de ploeg won de club twee Premier League en een Champions League. Zelf werd hij vijf keer topscorer van de hoogste Engelse divisie.

In een fraaie video waarin er ook genoeg beelden van de speler in actie worden getoond, neemt Salah het woord. "Hallo iedereen. Helaas is de dag gekomen. Dit is het eerste deel van mijn afscheid. Ik verlaat Liverpool aan het eind van het seizoen."

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller is enorm dankbaar dat hij zo lang onderdeel heeft mogen uitmaken van Liverpool. "Ik wil beginnen door te zeggen dat ik nooit kon inbeelden hoe belangrijk deze club, deze stad en deze mensen voor mijn leven zouden worden. Liverpool is niet enkel een voetbalclub, maar ook een passie, een geschiedenis, een gevoel. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. We hebben overwinningen gevierd, de belangrijkste prijzen gepakt en vechten ons samen door de moeilijkste periode in ons leven heen", doelt de aanvaller op de corona-periode.

Salah eindigt de video met een dankwoord. "Ik wil iedereen bedanken die onderdeel van deze club zijn geweest, tijdens mijn periode hier. Ik wil vooral mijn teamgenoten en de fans bedanken. De steun die jullie me boden, hoe jullie me hielpen in lastige periodes. Dat zal ik altijd met me meedragen. Afscheid is nooit makkelijk. Jullie hebben me de beste tijd uit mijn leven bezorgd. Ik zal altijd een van jullie zijn. Bedankt voor alles. Dankzij jullie zal ik 'nooit alleen lopen'", refererend aan het clublied van Liverpool."

De buitenspeler maakte in 2017 de overstap van Roma naar Liverpool. Eigenlijk direct vanaf het begin hoorde hij bij de beste drie spelers uit de Premier League. In de 435 wedstrijden die hij tot nu toe speelde, scoorde hij 255 keer en gaf hij 122 assists. Na misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière te hebben beleefd in het eerste jaar onder Arne Slot, is hij dit seizoen een schim van zichzelf. Zo scoorde hij deze jaargang slechts vijf keer en gaf hij zes assists in de Engelse topcompetitie. Mogelijk maakt de 33-jarige aanvaller komende zomer de stap naar Saudi-Arabië, waar hij al tijden mee in verband gebracht wordt.