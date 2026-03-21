Live voetbal 10

Harde kritiek op Slot na nieuwe deceptie Liverpool: ‘Reusachtige stap achteruit’

21 maart 2026, 17:27
Arne Slot van Liverpool
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De Britse pers is zaterdagmiddag keihard voor Arne Slot na de nederlaag van Liverpool op bezoek bij Brighton & Hove Albion (2-1). De Nederlandse trainer krijgt enkele diepe onvoldoendes na het derde puntverlies op rij in de competitie.

Liverpool kon zaterdag geen vervolg geven aan de ruime midweekse zege op Galatasaray in de Champions League. Op bezoek bij Brighton werd voor de derde keer op rij niet gewonnen in de Premier League. Al na acht minuten viel spits Hugo Ekitiké uit met een blessure en besloot de trainer middenvelder Curtis Jones te brengen. Mede door deze keuze krijgt Slot een 4 van GOAL. “Liverpool lijkt geen idee meer te hebben. Het spel was niet vloeiend en de wissels hielpen niet, aangezien ze een aanspeelpunt misten na de wissel van Ekitiké. Weet hij het nog op te lossen? De tijd zal het leren.”

Artikel gaat verder onder video

Ook fanwebsite This Is Anfield is hard voor de Nederlandse trainer en beoordeelt hem met een 5. “Deze opstelling van Slot had meer dan goed genoeg moeten zijn om drie punten te pakken. De blessure van Ekitiké gooide roet in het eten, maar Liverpool had genoeg kwaliteit om de klus te klaren. Dat deed het echter niet.” De website stelt dat het een ‘psychologisch probleem’ is dat Liverpool in de Premier League parten speelt.

“Deze groep jongens weet dat ze de regerend kampioen zijn die binnenkort zal worden onttroond en slagen er maar niet in om wedstrijden in eigen land naar hun hand te zetten”, klinkt het. “Het team snakt naar de zomerstop en een nieuw seizoen.” Ook dan is er bij Liverpool nog veel werk aan de winkel, zo gaat This Is Anfield verder. “Het zijn zorgwekkende tijden. Tien competitienederlagen met nog zeven wedstrijden te gaan is echt dramatisch.”

Daily Mail-verslaggever Lewis Steele stelt op X dat Brighton simpelweg de betere ploeg was en zelfs met ruimere cijfers had moeten winnen. “Midweeks een stap vooruit en nu een reusachtige stap terug. Liverpool is niet alleen verslagen, maar was veruit de mindere ploeg en werd weggespeeld”, aldus de clubwatcher.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.380 Reacties
1.013 Dagen lid
16.814 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Een paar dagen werd slot nog de hemel in geprijst door de media nu gelijk weer de grond in

vleermuis
582 Reacties
1.272 Dagen lid
1.581 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

tis dat slot zelf al een keer heeft aangegeven dat deze ploeg de 4de plek niet waard is..maar t begint er nu wel heel erg op te lijken..de 4de keer dat slot gewoon verzaakt..deze pot hadden ze moeten hebben en was die 4de plek slechts een kwestie van tijd maarja

Kicker
105 Reacties
616 Dagen lid
195 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In de PL kan Slot geen potten breken. Zodra ze een betere tegenstander treffen, geven ze niet thuis.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Brighton - Liverpool

Brighton & Hove Albion
2 - 1
Liverpool
Vandaag gespeeld om 13:45
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
30
3
51
5
Liverpool
31
8
49
6
Chelsea
30
18
48
7
Brentford
30
4
45

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws