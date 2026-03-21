De Britse pers is zaterdagmiddag keihard voor Arne Slot na de nederlaag van Liverpool op bezoek bij Brighton & Hove Albion (2-1). De Nederlandse trainer krijgt enkele diepe onvoldoendes na het derde puntverlies op rij in de competitie.

Liverpool kon zaterdag geen vervolg geven aan de ruime midweekse zege op Galatasaray in de Champions League. Op bezoek bij Brighton werd voor de derde keer op rij niet gewonnen in de Premier League. Al na acht minuten viel spits Hugo Ekitiké uit met een blessure en besloot de trainer middenvelder Curtis Jones te brengen. Mede door deze keuze krijgt Slot een 4 van GOAL. “Liverpool lijkt geen idee meer te hebben. Het spel was niet vloeiend en de wissels hielpen niet, aangezien ze een aanspeelpunt misten na de wissel van Ekitiké. Weet hij het nog op te lossen? De tijd zal het leren.”

Ook fanwebsite This Is Anfield is hard voor de Nederlandse trainer en beoordeelt hem met een 5. “Deze opstelling van Slot had meer dan goed genoeg moeten zijn om drie punten te pakken. De blessure van Ekitiké gooide roet in het eten, maar Liverpool had genoeg kwaliteit om de klus te klaren. Dat deed het echter niet.” De website stelt dat het een ‘psychologisch probleem’ is dat Liverpool in de Premier League parten speelt.

“Deze groep jongens weet dat ze de regerend kampioen zijn die binnenkort zal worden onttroond en slagen er maar niet in om wedstrijden in eigen land naar hun hand te zetten”, klinkt het. “Het team snakt naar de zomerstop en een nieuw seizoen.” Ook dan is er bij Liverpool nog veel werk aan de winkel, zo gaat This Is Anfield verder. “Het zijn zorgwekkende tijden. Tien competitienederlagen met nog zeven wedstrijden te gaan is echt dramatisch.”

Daily Mail-verslaggever Lewis Steele stelt op X dat Brighton simpelweg de betere ploeg was en zelfs met ruimere cijfers had moeten winnen. “Midweeks een stap vooruit en nu een reusachtige stap terug. Liverpool is niet alleen verslagen, maar was veruit de mindere ploeg en werd weggespeeld”, aldus de clubwatcher.